Schwerer Saisonstart für Zweitligaaufsteiger SSC Inkognito 12

Erster Gegner bei bestem Wetter war in Tegel Aufstiegsaspirant "Chabouli". Wie bereits vor 2 Jahren in Liga 3 gab es gegen die Charlottenburger eine 1:4 Niederlage. Die beiden Triplette-Runden gestalteten sich noch ausgeglichen. D. Steinke, A. Weniger und H. Niehoff führten sogar 8:0, verloren aber wie auch das paralel laufende Triplette mit 9:13. Die Doubletterunden wurden klar verloren, mit Ausnahme von Weniger und Niehoff, die beide 13:6 gewannen.Besser wurde es in der 2. Begegnung des Tages. Gegen Mitaufsteiger BC de Berlin II stand es 1.1 nach den Tripletterunden. Steinke, R. Gräbnitz und H. Niehoff sorgten mit 13:8 für den Ausgleich. Durch den Sieg von F. Niehoff und R. Gräbnitz (13:4) und der Niederlage von A. Franz.Peters und T. Peters (10:13) stand es nach 4 Spielen 2.2. Das letzte Doublettespiel musste die Partie entscheiden. Für Weniger und H. Niehoff lief es gut. Bis zum 12.0 lief alles glatt. Doch dann gab es einen Bruch im Spiel. Der 13. Punkt wollte einfach nicht gelingen. Bis zum 12:7 kamen die Tegeler heran, doch dann gelang den SSCern ein Kunstwurf und nun lagen 2 Kugeln am Schweinchen. Mit den letzten zwei Kugeln schafften es die Tegeler nicht beide Kugeln aus dem tiefen Kies zu entfernen. Nach fast 2 Stunden brachten Weniger/H. Niehoff ihr Spiel durch und verhalfen dem SSC zum ersten Zweitligasieg.Nach den 1. Ligaspieltag rangiert der SSC nach einem Sieg und einer Niederlage auf Platz 6 in der Tabelle. Nächster Spieltag ist der 28. Mai.