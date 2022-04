Ralf Gräbnitz gewinnt Boule-Winterserie 2021/22

Von November 21 bis Ende März 22 , durch Corona unterbrochen im Dezember bis Mitte Januar, zog es den SCC nach Tegel um dort seine Winterserie in der dunklen Jahreszeit auszutragen.Von ursprunglich geplanten 13 Spieltagen konnten nur neun stattfinden. Gewertet wurden für jedem die besten acht Tagesergebnisse.Am letzten Spieltag stand bereits nach zwei von 3 Runden Supermêlèe der Gesamtsieger fest. Während die beiden Führenden Ralf Gräbnitz und Andreas Franz-Peters in der ersten Runde gewannen, verlor Andreas in Runde 2 mit Helmut Niehoff knapp mit 12:13 gegen Marlies S. und Thorsten Peters. Ralf hingegen lag bereits mit Petra G. 0:7 gegen Frauke N. und Detlef S. zurück, konnten aber das Blatt wenden und gewann 13:12. Damit war alles klar, denn in Runde 3 spielten Ralf und Andreas miteinander. Somit konnte sich an der Spitze nichts mehr ändern. Spannend wurde es nur noch im Fernduell zwischen Petra und Thorsten um Platz 3. Beide siegten, das Kugelverhältnis entschied für den Tagessieger Thorsten. Petra blieb nur der unddankbare 4. Platz und Platz 2 in der Tageswertung.Gesamtsieger wurde also erstmals Ralf Gräbnitz mit 18 Siegen und löste Helmut N., der in diesem Winter etwas schwächelte, ab. Zweiter wurde Andreas (16 Siege) vor Thorsten und Petra (je 14).Herzlichen Glückwunsch !Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende Niehoff bei allen Beteiligten für die Teilnahme und die fairen Spiele. Ein besonderes dankeschön galt den CB de Berlin für die Nutzung der Boulehalle und den Gästen und Freunden der SSC-Winterserie "SSC & Friends".