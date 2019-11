Platz 8 für eine Schmalzstulle

Beim traditionellen Crosslauf des Ruder-Club Tegel trat er nach über 25 Jahren mal wieder an und erreichte den 8. Platz im 5,1 km Walking-Wettbewerb.842 Finisher waren in verschiedenen Wettbewerben dabei und belagerten den Tegeler Forst. Die Strecke, die am Vortag noch im Regen präpariert wurde war nicht ohne, oftmals ging es auf und ab und man musste höllisch auf die gefährlich rutschigen Baumwurzeln aufpassen. Damals knickte Niehoff kurz vorm Ziel um und erreichte es nur humpelnd. Dieses blieb ihm diesmal erspart. Zum Lohn gab es neben einer schönen Jubiläums-Medaille heißen Tee und Schmalzstullen.