Platz 3 beim Wartenberger Osterlauf

Um 10.10 Uhr erfolgte der Startschuss und Niehoff legte los wie die Feuerwehr. Da er ab und zu auf dieser Strecke in der Wartenberger Feldmark trainierte, kannte er jeden Stein auf und am Wegesrand. Er teilte sich seine Zeit gut ein und hielt das Tempo über die gesamte Strecke. Endlich konnte man sich wieder direkt mit anderen auf der Strecke messen. Am Ende zog er auf der Tartanbahn kurz vorm Ziel noch einmal an und erreichte den 3. Platz bei den Walking-Männern.