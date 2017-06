Müde Spandauer Kubber zu spät aufgewacht

Nicht einmal die roten Shirts vom Turnfest, dass die Kubber des SSC diesmal trugen, brachte ihnen Glück.Nach dem kampflosen Sieg über die Bärolina Borussen hagelte es schnelle Niederlagen gegen KUBBlungsschaden, Holzmühlis und Hol das Stöckchen.Erst im letzten Spiel wachten die Spandauer auf. Durch eine taktische Änderung im Spiel zwangen sie die Holzköpfe in den Tiebreak. Auch wenn der verloren ging, es war das beste Spiel der Inkognitos an diesem Abend. Nach 2 Spieltagen steht das Team des SSC nun auf dem 5. Tabellenplatz.Der 3. Spieltag findet am 13. Juli wiederum im Friedrich-Ludwig- Jahn-Sportpark in Berlin statt.