Mit dem Flutlicht kam die Wende

- Am 19. November kam es zum 1. Finale der Triplette-Vereinsmeisterschaft des SSC Inkognito Im Hinspiel lagen Detlef, Holger und Helmut bereits überraschend mit 9:2 in Führung. Dann wurde wegen Einbruch der Dunkelheit das mobile "Flutlicht" eingeschaltet.Plötzlich lief es beim 60plus-Trio nicht mehr. Die Favoriten Andreas, Mike und Thorsten holten Punkt für Punkt auf und gewannen letztendlich noch mit 13.9Das 2. Endspiel wird nun entscheiden. Andreas/Thorsten/Mike sind nun im Vorteil. Selbst bei einer 9:13 Niederlage hätten sie immernoch das bessere Kugelverhältnis in der Gesamtwertung. Es bleibt also weiterhin spannend.