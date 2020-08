Ketziner Sommer

Gegen 14 Uhr fand dann die Jahreshauptversammlung des SSC statt. Wegen der Coronapendemie musste sie vom 1. Quartal in den Sommer verschoben werden und die wichtigsten Tagesordnungspunkte wurden vorab den Mitgliedern elektronisch zugesandt.Im Jahresbericht informierte der Vorsitzende Niehoff über die Ereignisse des Jahres 2019 und die positive Kassenlage. Nach der Entlastung des Vorstands wurden einige Änderungen der Spielordnung der Vereinsmeisterschaften beschlossen. Zum Abschluß der Mitgliederversammlung wurden Mitglieder geehrt die u.a. an Welt-, Europa-, Deutsche- und Berliner Meisterschaften teilgenommen haben.Nach der Pflicht wurde geboult. Ralf hatte 3 verschiedene Bouleorte ausgewählt und es wurde ein kleines Sommerturnier gespielt.Zuerst wurde die örtliche Boulebahn in Ketzin eingeweiht. Zwei hintereinanderliegende Bahnen mit Kiesbelag, die sich wunderbar bespielen ließen. Als nächstes gings zum sogenannten "Crossboule" auf schwer bespielbaren groben Kies.Nach einer kleiner Kaffepause mit leckeren selbstgebackenen Kuchen wurde die Sandbahn genutzt. Was für ein Spaß. Gewonnen hat Andreas vor Thorsten und Ralf.