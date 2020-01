Helmut und die lustigen Rennschnecken

Die lustigen Rennschnecken aus Falkensee, im Vorjahr noch für den Hundesportverein unterwegs, und der Vorsitzende des SSC Inkognito 12 Berlin Helmut freuten sich über das Wiedersehen nach einem Jahr an gleicher Stelle.Es war wieder kühl am frühem Morgen, doch schon kurz nach dem verspäteten Start gegen 10.20 Uhr zeigte sich die Sonne. Es war kühl aber trocken, aber da wo die Sonne nicht hin kam rutschig. Man musste aufmerksam sein.Diesmal wollte Helmut anders taktieren als im letztem Jahr und etwas langsamer angehen. Es war anfangs auch gar nicht so leicht, da doch im Hauptfeld mehr Verkehr war als im letztem Jahr. Trotzdem lief er zusammen im Pulk mit den Rennschnecken und konnte mit den stärksten Ingrid und Christine mithalten, während Mandy und Simone im Laufe des Rennens leicht abfielen. Zu den dreien gesellte sich noch Martin S.Je länger das Rennen dauerte umsomehr wunderte sich Helmut dass er an die beiden sehr starken Rennschnecken Ingrid und Christine dranblieb. Mehr als 5 m kamen die zwei nicht weg.Davor war die Reihenfolge geregelt, aber hier ging es wieder um Platz 4.Er überlegte während des Rennens was er nun machen wolle, einfach ranlaufen, überholen und dann alles oder nichts?.Er entschied sich dafür sich heran zu robben und dann in der letzten Kurve alles aus sich herauszuholen.Bis zur letzten Kurve war er dran, wartete einen Moment und dann kam sein Überholmanöver und überraschte beide. So wie im letztem Jahr Beate S. Helmut holte mit vollem Walkingtempo den 4. Platz vor Ingrid und Christine. Gewonnen hatte Peggy N. vor Karsten F. Helmut erreichte eine persönliche Bestzeit und war sehr zufrieden mit dem Verlauf.