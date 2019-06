Helmut N. am Ende

Deutsche Kubbliga Region Berlin, 2. Spieltag

- Bei strahlendem Sonneschein fand am 19. Juni der 2. Spieltag im Berliner Jahn-Sportpark statt. Bei perfekten Bedingungen trafen sich 10 Kubber zum gemeinsamen Hölzerwerfen.Helmut N. vom SSC Inkognito 12 Berlin zeigte sich gegenüber dem letzten Spieltag leicht verbessert. Das Sondertraining machte sich zwar bemerkbar, trotzdem reichte es noch nicht für einen Satzgewinn. Gegen Olaf und Grit konnte er das Spiel offen gestalten, verlor aber dennoch in 2 Sätzen. Gegen Grit konnte er leider einen Feldvorteil nicht nutzen um die Niederlage abzuwenden.Im 3. Spiel des Tages ging Helmut sogar in Führung, aber auch hier konnte er senien Feldvorteil nicht nutzen und verlor. Im letztem Spiel des Tages hatte er gegen Tabellenführer Andreas H. keine Chance und steht somit mit 9 Niederlagen am Ende der Tabelle.