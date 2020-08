Großartiger 13. WM-Platz für SSC-Duo

Gegen "Kartoffelsupp-Konfetti-Kubb" aus Berlin und Team "Erni" aus Rostock hatten es beide schwer. Erst gegen Altrivale "Kubb d' Amour" aus Berlin konnten beide mithalten. Verspielten aber leichtfertig ihre Führung.In der folgenden KO-Runde wurden die Weichen für oben mitspielen oder nach unten abrutschen gestellt. Leider wurde das Spiel gegen die "Woody Füchse" mit 0:2 Sätzen verloren.Danach musste das SSC-Team in die Platzierungsrunde. Dort wurden Gaby und Helmut nach einem fulminanten 4:1 Sieg über "Spaßmeister Holzfällerchen" Gruppensieger, Helmut verpasste zwar den König, aber der 2. Königswurf in der nächsten Aufnahme saß dann.Im Endspiel um Platz 13 spielten Gaby und Helmut konzentriert. Als nach ca. 18 Minuten alle gegnerischen Kubbs abgeräumt wurden und alle eigenen noch standen, verfehlte Helmut wieder den König. Bislang kein Drama. Im nächsten Durchgang aber wurde ein eigener Kubb so nah an den König geworfen, so dass die Gefahr bestand, bei einen Versuch den Feldkubb zu treffen der König mit umfiel.Nun hieß es das Risiko einzugehen, den Gegner ins Feld zu lassen. So wurde es auch gemacht. Alle sonstigen Feldkubbs abräumen war dabei wichtig um den Gegner "Hertha11" zu beschäftigen und nicht an die Basiskubbs zu lassen. Der Plan ging auf. Nach Ablauf der 25 Minuten Spielzeit standen beim SSC noch 2 Basiskubb auf der Linie. Das Spiel wurde knapp gewonnen.Für Gaby und Helmut ein riesengroßer Erfolg. Für den SSC der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.Weltmeister wurden die "Gipfelstürmer" mit Heiko und Gesine. Vizeweltmeister "Durstiges Holz" mit Mady und Henrik.