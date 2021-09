Frauke, Detlef und Helmut Triplette-Vereinsmeister 2021

Zwei Tage nach dem grandiosen Meistertitel in der 3. Berliner Pétanque Liga wurden Frauke, Detlef und Helmut Triplette-Vereinsmeister des SSC Inkognito 12 Berlin.Am letzten Spieltag der trafen der Titelverteidiger mit Mike, Andreas und Thorsten und die Spitzenreiter Frauke, Detlef und Helmut aufeinander.Bei spätsommerlichen Wetter gingen die Herausforderer mit 7:2 und 10:6 in Führung. Bei einem Sieg wäre der Titel vorzeitig eingefahren. Eine Schwächephase der Titelverteidiger konnte nicht ausgenutzt und der Sack nicht zugemacht werden. Das Spiel endete 13:10 für die Titelverteidiger.Das Rückspiel und gleichzeitig das letzte Spiel der Meisterschaft wurde nun zum richtigen Endspiel. Nachdem die Titelverteidiger schnell mit 4:0 in Führung gingen, schien die Titelverteidigung keine Frage mehr zu sein. Frauke, Detlef und Helmut kämpften sich aber wieder heran und gingen ihrerseits mit 6:4 in Führung, Die Führung wurde kontinuierlich ausgebaut, bis die Titelverteidiger Mike, Andreas und Thorsten wieder bis auf 9:11 herankamen. Gab es nun ein Deja Vu? Nein! Frauke, Detlef und Helmut behielten die Nerven und holten die zwei noch nötigen Punkte zum 13:9 Sieg und damit ihren ersten Triplette-Vereinsmeistertitel. 🙂