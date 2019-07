Favoritenschreck Petra und Ralf

5. Boule-Vereinsmeisterschaft Doublette

- Nach dem Start der Tête á tête - Vereinsmeisterschaften (VM) im April begann am 11. Juni 19 die Doublette-VM des SSC Inkognito 12 Berlin nach ähnlichem Modus. Wegen der wenigen möglichen Teams, spielt auch hier nach Absprache jeder gegen jeden. Allerdings im Hin- und Rückspiel. Auch hier zählt bei Gleichstand 1. die Spiele gegeneinander, 2. die Kugedifferenz. Titelverteidiger sind Holger und Helmut, die aber 2019 nicht mehr gemeinsam antreten.Das Eröffnunsspiel gewannen Petra und Ralf mit 13:4 gegen Andreas und Thorsten. Der Favoritenschreck gewann auch gegen Norbert und Helmut. Am 18.07. gewannen Petra und Ralf mit 13:10. und führen die Tabelle weiter an.