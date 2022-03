Erneuter Führungswechsel

- Am 14. März gab es am 8. Spieltag der Winterserie des SSC Inkognito 12 Berlin wieder drei spannende Runden Supermêlée um den Tagessieg zu erringen.Ralf Gräbnitz (Foto) gelangen zum wiederholten Mal 3 Siege und wurde somit Tagessieger. Der bis dahin Führende Andreas Franz-Peters gelang nur ein Sieg und büßte damit seine Führung ein.Zweiter des Tages wurde Thorsten Peters vor Detlef Steinke.Am 9. und letzten Spieltag wird die Entscheidung zwischen beiden Führenden fallen. Da für jeden die 8 besten Spiele zählen, kann am letztem Spieltag das schlechteste Ergebnis "weggespielt" werden. Beide sind da fast gleich, mit jeweils 1 Sieg und fast identischen Kugelverhältnis. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt.