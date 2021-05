Der Vorsitzende Niehoff vom SSC Inkognito 12 Berlin nahm am Bienenlauf zwar nicht teil, aber er hatte bereits Teilnahmen am Frühlingslauf, Jubiläumslauf, Osterlauf und Lauf in den Mai auf seinem Konto. Die besten drei Wertungen flossen in die Gesamtwertung ein.Mit 7361 Punkten erreichte er den 129. Platz. Ein sehr achtbares Ergebnis.