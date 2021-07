Erfogreicher Ligastart

Mit einem 9köpfingem Aufgebot reiste das Ligateam des SSC Inkognito 12 Berlin am Sonntag, den 27. Juni 2021, in Tegel an.Nach ca. 1,5 Jahren wurde die Coronapause der Berliner Pétanque Liga endlich beendet. Für den SSC bedeutete dies die 2. Saison in Berlin. Mit dem altbewährten Kader und zwei neuen traten die Spandauer an.In der 1. Begegnung gegen BCK III lag das SSC-Team nach den Triplettes bereits mit 0:2 zurück. A. Franz-Peters, T. Peters und H.Niehoff brauchten ca. 105 Minuten ehe sie sich mit 11:13 geschlagen geben mussten. Der Zwischenstand machte wenig Hoffnung, aber man konnte dann alle drei Doublettes für sich entschieden und somit das Spiel zu Gunsten des SSC drehen.Gegen BCdB II gelang ebenfalls ein 3:2 Erfolg. Hier hieß der Zwischenstand nach dem Triplettes 1:1. F. Niehoff und A. Franz-Peters, sowie A. Weniger und D. Steinke hollten die nötigen Punkte zum knappen 3:2 Erfolg. Begegnung 3 gegen BCdB III brachte dann einen glatten 5:0 Erfolg. Alle 9 Spieler*innen kamen in diesem Match zum Einsatz. Mit den 3 Erfolgen zum Auftakt der Ligasaison setzte sich das SSC-Team an die Spitze der Tabelle. Eine geschlossene Teamleistung führte zu diesem tollen Ergebnis.