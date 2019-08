Das große Los gezogen

Berliner Pétanque Meisterschaft Tête à tête 2019

- Am 11.08.19 starteten Ralf und Helmut vom SSC Inkognito 12 Berlin bei der Landesmeisterschaft (LM) im Tête á tête.In Zehlendorf bei Z88 wollten beide ihre Plätze vom letztem Jahr (beide Platz 25) leicht verbessern.In der Pool-Vorrunde hatte Ralf etwas Glück und erwischte eine Dreigruppe und zog im ersten Spiel ein Freilos.Im 2. Spiel musste er wie im Vorjahr gegen Günter Stickel (Lincke Bouler) antreten und verlor.Helmut hatte es in der 1. Poolrunde mit Norbert Müller (1.BCK) zu tun. Helmut fand nicht ins Spiel und verlor hoch mit 2:13. Im 2. Spiel bot er Michael von Boule Devant Paroli, verlor aber mit 10:13. Damit waren Ralf, als auch Helmut im B-Turnier gelandet.Dort im Achtelfinale zogen beide das große Los. Während Helmut sein Freilos im richtigem Moment zog, durfte Ralf gegen die Jugendnationalspielerin Celine Gruner aufs Boulodrome. Nach einer 5:2 Führung verlor er mit 7:13 und schied aus.Für Helmut ging es im Viertelfinale weiter. Gegen Helge Bonert (Boule Devant) lag er bereits mit 2:10 zurück, ehe er eine fulminante Aufholjagd startete. Punkt für Punkt kam er bis auf 9:10 heran. Dann lag seine 2. Kugel an der Sau, der Gegner schießt..Treffer..zwei Punkte liegen für Bonert, noch eine auf der Hand. Helmut muss wenigstens eine Störkugel legen, doch seine Kugel bleibt in einem Loch hängen. Heiko Bonert überholt Helmuts Kugel...9:13...das wars.Ziele fast erreicht. Für Helmut war es der 21. Platz in der Gesamtwertung, Platz 5 im B-Turnier. Ralf verteidigte seinen 25. Platz Gesamt und Platz 9 im B-Turnier.In seiner Spielpause startete Ralf auch bei der Tireur-Meisterschaft. Er erreichte 15 Punkte. Platzierung noch nicht bekannt. Berliner Meister im Tête wurde Idrissou Abdoulaye, bei den Tireuren Sebastian Junique.