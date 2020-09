Aus in der 1. Runde

Die Doublette-Runde ging nach harten Kampf komplett an Au fer. In der Tripltte Runde siegten Arndt, Thorsten und Helmut nach 9:1 und 9:8 Zwischenstand mit 13.8.Eigentlich hätte man die Triplettes nicht mehr spielen brauchen, denn die Begnung war nach der Doubletterunde vorzeitig entschieden. Trotzdem trat man zu den Tripletten an um Formationen zu testen und der Gewinner Au fer im Rhythmus blieb für seine nächste Aufgabe.Trotz Niederlage muss sich niemand vom SSC grämen. Jede(r) hat sein Bestes gegeben. Es hat halt nicht ganz gerreicht. Am Nachmittag folgte die 2. Runde..Die Gewinner des BVP 2020: Team Zehlendorf 88 I