Andreas Franz-Peters löst Ralf Gräbnitz ab

Nach siebenwöchiger Coronazwangspause wurde am 17.Januar 22 die Winterserie 21/22 des SSC Inkognito 12 Berlin fortgesetzt.Gewinner des 4. Spieltags wurde Andreas, der als Einzigster alle 3 Runden gewann. Damit übernahm er auch die Führung in der Gesamtwertung mit jetzt 8 Siegen und löste Ralf ab. Ralf verbuchte nur einen Sieg und rutschte auf Platz 4 ab.Zweiter des Tages wurde Thorsten Peters vor Manfred Thiemer. Verlierer des Tages war Helmut Niehoff, der alle 3 Spiele verlor und nun auf den 9. Platz abrutschte. Der Winterseriengewinner der letzten Jahre kommt in diesen Winter einfach nicht in Fahrt. Nächster Spieltag ist der 31. Januar.