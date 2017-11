Adventsboule in Spandau

Berlin : Westerwaldstraße |

Am 2.12.17 veranstaltet der Vorsitzende des SSC Inkognito 12 Berlin um 14.30 Uhr ein Adventsboule. Teilnehmer sollten sich bis 14.15 Uhr am Platz vor der Zufluchtkirche, Westerwaldstraße 16 in Spandau einschreiben. Die Teilnahme ist kostenlos.



Gespielt werden 3 Runden Supermelêe mit Zeitlimit. In jeder Runde werden Mitspieler und Gegner neu zugelost. Die Höhe des Zeitlimit wird je nach Teilnehmerzahl und Witterung vor Ort entschieden. Teilnehmen kann jeder ab 12 Jahre, egal ob Profi oder Anfänger. Kugeln sind auch vorhanden.



Dem Sieger winkt eine wunderschöne Trophäe. Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde.

Das Adventsboule wird unterstützt durch den Aktionsfond des Quartiermanagement Falkenhagener Feld-Ost.



Infos unter inkognito12berlin(ät)gmx.de oder 030/52650807