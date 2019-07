7. EM-Platz für SG Berlin CS / Inkognito 12

- Am 19. Juni 2019 traf sich Europas Elite zur 2 EM für 6er Teams. Jedes Spiel ging über jeweils 2 Sätze von 12 Minuten. Die besten vier Teams kamen automatisch ins Halbfinale.Der SSC Inkognito 12 Berlin bildete ein Spielgemeinschaft (SG) mit Berlin CS.Im ersten Spiel standen Kathrin, Patric (beide Berlin CS), Zoey, Jaqueline, Ulrike und Helmut (alle SSC) dem Team "Kubb-SH" aus Tangstedt bei Hamburg gegenüber. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewann das Team aus Schleswig-Holstein mit 2:0.2.0. Gegen "Kovera and Friends" aus Belgien war man chancenlos und verlor in 2 Sätzen mit jeweils 0:3.Der "Laienspielgruppe" aus Ibbenbühren/Berlin konnte man den ersten Satz mit 2:1 abnehmen, verlor aber den 2. Satz mit 1:3. Überraschung dann gegen den späteren neuen Europameister "Kubb Klub Jaromer" aus Tchechien. Der 2. Satz endete mit einem Remis. Im letztem Spiel gegen "Gipfelstürmer/Kubbings" nahm der Gegner die SG CS/Inkognito wohl nicht ganz ernst und konnte erst kurz vor Ende des Satzes gewinnen. Der 2. Satz ging dann schnell, nach knapp 5 Minuten war das Spiel entschieden.Das kurzfristig formierte Team der SG Berln CS/Inkognito 12 schlug sich tapferund erreichte in der Endabrechnung den 7. Platz. Europameister wurde ds tchechische Team "Kubb Klub Jaromer". Herzlichen Glückwunsch!