6 Jahre SSC Inkognito 12

Nach dem Umzug von Hameln nach Berlin Ende 2016 und das ellenlange Warten auf die Eintragung im Sommer 2017 in das Vereinsregister Charlottenburg, begann der Verein 2018 endlich wieder aufzuleben. Vorher gewann zum Abschluss des alten Jahres Zoey überraschend das Adventsboule.Im Januar fand wie gewohnt die Jahreshauptversammlung statt.Erster sportlicher Höhepunkt im 6. Vereinsjahr war das Setzbügeleisen-Eisschießen in Braunlage. Zoey erreichte bei der Deutschen Meisterschaft den 10. Platz in der Jugendwertung, Helmut belegte bei den Männern den 28.Platz.Die Bouleabteilung erlebte einen Zuwachs und dadurch einen neuen Aufschwung, den der Verein bitter nötig hatte. Mit Petra, Ralf und Holger kam neuer Schwung in den Club.Man nahm mit unterschiedlichem Erfolg an mehreren Turnieren teil. Die größten Erfolge heimsten Petra, Ralf und Helmut mit dem 13. Platz bei der Landesmeisterschaft (LM) Triplette 55plus und Zoey mit Helmut bei der LM Mixte mit den 19. Platz ein.Bei der Kubb-EM konnte sich das SSC-Team um einige Plätze gegenüber dem Vorjahr verbessern und erreichte den 52. Platz. Helmut schaffte bei der neugeschaffenen Kubb-EM für 6er Teams mit der Spielgemeinschaft Klotzila/Berlin CS/Inkognito sogar den 9. Platz.Super lief es für Zoey und Helmut bei der Mixed-WM in Lichtenberg, dort erreichten beide den 26. Platz.Leider konnte das SSC-Kubbteam in diesem Jahr nicht an der Berliner Kubbliga teilnehmen. Es überschnitten sich einige Termine. Dafür wurde die Kubbliga Spandau ins Leben gerufen und startete als 1. Spandauer Kubbturnier. Sieger wurde das befreundete Team von Berlin CS. Vizemeister wurden Ralf, der freundlicherweise einsprang, und Helmut. Die SSC-Damen mit Zoey und Frauke landeten auf den 4. Platz.Vor wenigen Tagen verteidigte Helmut seinem Titel im Nordic Walking Wettbewerb beim Spandauer Neustadtlauf.In diesem Jahr werden noch die Boulevereinsmeisterschaften beendet und die1. Winterserie des Vereins gestartet. Im Dezember findet zum Abschluss wieder das kleine Adentsboule-Turnier statt. Natürlich hoffen wir das der Verein im 7. Jahr weiter aufblühen wird.