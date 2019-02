Zufriedenheitsranking: Jobcenter in Berlin über dem Durchschnitt

In Deutschland gibt es große Unterschiede bezüglich der Zufriedenheit mit den für Hartz IV zuständigen Jobcentern. Dies geht aus einer Analyse der Jobsuchmaschine www.adzuna.de hervor. Das Unternehmen hat über 4.600 Google-Bewertungen der Jobcenter in den 25 größten Städten Deutschlands untersucht.Demnach werden für die Berliner Jobcenter durchschnittlich 2,7 von 5 möglichen Sternen vergeben. Damit liegt die Bundeshauptstadt über dem bundesweiten Durchschnitt von 2,5.Mit großem Abstand führt Bochum das Ranking an. Hier wird der Service der Jobcenter am besten bewertet: 4,1 von 5 Sternen vergeben die Google-Nutzer durchschnittlich an die drei Jobcenter der Stadt.Die insgesamt 15 Jobcenter in Stuttgart werden im Durchschnitt mit 3,2 von 5 Sternen beurteilt. Somit belegt die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg den zweiten Rang der Analyse. Mit einer Google-Bewertung von 3,1 Sternen teilen sich die Jobcenter in Bonn, Frankfurt und Münster den dritten Platz.Die Jobcenter von Dresden und Mannheim landen mit einer Bewertung von 1,9 von 5 Sternen auf dem letzten Platz des Rankings. Damit liegen die zwei Städte deutlich unter dem Durchschnittswert der Untersuchung, der 2,5 Sterne beträgt.Auch den vorletzten Rang teilen sich zwei Städte: Die Jobcenter in Karlsruhe und Nürnberg werden mit je 2 von 5 Sternen bewertet. Davor platzieren sich die Standorte Duisburg und Essen (2,2 von 5 Sternen).Die kompletten Ergebnisse finden Sie unter: