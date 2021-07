Wie wird ein Logo für die Buchhaltungsfirma erstellt

Dinge, die beim Erstellen eines Logos für die Buchhaltungsfirma zu beachten sind

Schrift ist mehr als Worte

Lassen Sie Symbole die Geschichte erzählen

Ist es notwendig, einen Slogan zu haben?

Wie kann ein professionelles Logo Ihrem Finanzgeschäft helfen?

Logos erfolgreicher Unternehmen

Leistungsstarke Online-Logo-Ersteller für sofortiges Design





Mathematik wird von den meisten Menschen als langweilig angesehen, daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen dasselbe von Logos der Wirtschaftsprüfungsunternehmen erwarten. Heute werden wir das Stereotyp entlarven und Ihnen zeigen, wie das Design des Logos einer Finanzeinrichtung auch Spaß machen und interessant sein kann.Möglicherweise haben Sie bereits mehrere Logos ähnlicher Unternehmen gesehen und sich vorgestellt, wie Ihr Logo für die Buchhaltung aussehen sollte. Lesen Sie jedoch diese nützlichen Tipps, die wir Ihnen gleich mitteilen werden, bevor Sie sich mit dem Entwerfen befassen.Farbe kann liebenswert seinLaut der Farbtheorie können Farben eine Person psychisch beeinflussen und besondere Gefühle und Assoziationen hervorrufen. Farben können sogar unsere Stimmung verändern und Wünsche heraufbeschwören. Stellen Sie daher vor dem Malen des Logos in Ihrer Lieblingsfarbe sicher, dass es die notwendigen Emotionen auslöst, um Ihr Unternehmen richtig zu präsentieren.Für Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind beliebte Farben Grün und Gold, dadurch Assoziationen mit Geld entstehen, während Schwarz, Lila und Rot Luxus symbolisieren. Die von erfolgreichen Unternehmen am häufigsten verwendete Farbe ist jedoch Blau. Der kühle Farbton wird oft als „wärmste Farbe“ bezeichnet, da er bei der Mehrheit der Weltbevölkerung beliebt ist.Blau beruhigt und schafft Vertrauen. Farben wie der „Regenbogen“ auf Logos für die Buchhaltung sind seltener und werden am häufigsten verwendet, um einen nicht standardmäßigen Geschäftsansatz zu demonstrieren.Viele Designer mögen Minimalismus, daher enthält das Logo in seiner einfachsten Form oft nur den Firmennamen. Logos enthalten normalerweise Texte in ihrem Design mit oder ohne Symbole. Bei der Auswahl der Schriftart ist es wichtig, entsprechend der Stimmung zu wählen, die Sie vermitteln möchten.Wenn die Priorität Ihrer Marke darin besteht, sich auf ihre Erfahrung und ihr Engagement für Traditionen zu konzentrieren, verwenden Sie große und mutige Schriftarten. Wenn Sie Kundenbindung aufbauen möchten, wählen Sie weichere und glattere Schriftarten.Es ist wichtig, dass die Ästhetik der Komposition zwischen Symbol, Farbe und Form des Logos ausgewogen bleibt. Versuchen Sie außerdem, die Lesbarkeit des Textes unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit beizubehalten und komplexe Schriftarten mit Serifen zu vermeiden.Währungssymbole sind auf Logos für Finanzeinrichtungen weit verbreitet. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, brauchen Sie etwas, das nicht so vorhersehbar ist. Konservative Embleme mit starken und mächtigen Tieren sind eine gute Wahl. Die Bilder eines Löwen, Stiers oder Pferdes können den Eindruck von Reichtum und Stärke erwecken. Monogramme haben den gleichen Effekt.Geometrie ist auch bei Logos für die Buchhaltung sehr beliebt. Einfache und definierte geometrische Formen sind die besten Möglichkeiten, um Ehrlichkeit und Transparenz zu vermitteln. Wenn Ihr Firmenname nicht abstrakt und realistisch ist, nutzen Sie diese Gelegenheit, um ein Symbol zu erstellen, mit dem Kunden sich an Ihre Marke erinnern können.Wenn Sie etwas wirklich Einzigartiges wollen und die Finanzverbände ganz weglassen, dann entscheiden Sie sich für ein Firmenmaskottchen und verwenden Sie es als Logo. Nutzen Sie die kostenlosen Online-Logo-Erstellungs-Service wie Logaster, um Zeit und Geld zu sparen.Ein Slogan ist eine kurze Botschaft, die ein Unternehmen seiner Zielgruppe vermitteln möchte. Diese Botschaft kann Assoziationen anregen, Emotionen hervorrufen, Qualität sicherstellen und Handlungsaufforderungen provozieren. Kurz gesagt, ein Slogan, der Ihr Publikum anspricht, kann es beeinflussen, Ihre Marke gegenüber Mitbewerbern zu wählen. Daher setzen globale Marken oft auf ihre Slogans und normalerweise ist es ein Gewinn.Um einen Slogan zu erstellen, der Ihren Umsatz steigert, müssen Sie zunächst die Wettbewerbsvorteile Ihrer Marke ermitteln und die Essenz in Ihr Logo-Design integrieren.Ein effektives Logo unterscheidet Ihr Unternehmen von Mitbewerbern. Die Schaffung eines einzigartigen Markenimages wird sicherlich die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe auf sich ziehen. Um die Wirkung zu maximieren, ist jedoch nicht nur die Ästhetik wichtig. Es ist die aktive Werbung für das Logo in verschiedenen Marketing-Sicherheiten, die Ihre Markenbekanntheit erhöht. Hier können Sie Ihr Logo anbringen:• Drucke: Visitenkarten, Briefköpfe, Umschläge, Flyer, Rechnungen, interne Dokumente usw.• Webseiten: Profilbilder auf sozialen Seiten und auf Unternehmensseiten.• Unternehmensprodukte: Schreibwaren, Werbeartikel usw.• Büroeinrichtung: Wandaufkleber, Banner und andere dekorative Elemente.• Digitale und Außenwerbung: Videos, Beiträge und Artikel, Werbetafeln, Schilder, Plakate usw.Erinnern Sie die Zielgruppe nach Möglichkeit an Ihr Logo, damit sie sofort an Ihr Unternehmen denkt, wenn sie Finanzdienstleistungen benötigt. Je vertrauter sie mit Ihrer Marke sind, desto wahrscheinlicher werden Sie einen Verkauf tätigen.Versuchen Sie, einen Teil Ihrer Routinearbeit auszulagern, um sich voll und ganz auf den Aufbau von Beziehungen zu Ihren neu gewonnenen Kunden zu konzentrieren. Lassen Sie ZipBooks die Buchhaltung Ihres Unternehmens übernehmen. Der Service bietet Zahlungsautomatisierung und Online-Buchhaltung. Mit der nützlichen Berichtsfunktion erhalten Sie auf einfache Weise Einblicke in profitable Kunden und den aktuellen Status Ihres Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern und vieles mehr.Das Hauptziel der Gestaltung von Logos für die Buchhaltungsfirmen besteht darin, bei der Zielgruppe ein Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erzeugen. Viele erfolgreiche Unternehmen versuchen, sowohl geometrische als auch definierte Details in ihr Logo aufzunehmen. Um Ihnen weitere Inspirationen zu geben, werden wir uns einige der erfolgreichsten Markenlogos im Finanzbereich ansehen.Das Deloitte Touche Tohmatsu Limited-Logo ist ziemlich einfach. Der Designer hatte nur den Firmennamen verwendet, um das Textlogo zu erstellen. Die von ihnen verwendete Schrift ist groß und schwergewichtig, was einen Eindruck von Solidität vermittelt. Der kleine, hellgrüne Punkt am Ende des Textes wurde bereits 2003 erstellt und verleiht dem Logo ein modernes Update.PwC entschied sich für einen innovativen Ansatz. Sie bevorzugten die hellen, warmen Farben gegenüber kühlen Standardtönen, um ihre Freundlichkeit zu demonstrieren. Außerdem haben sie sich für die Verwendung der Serifenschriften entschieden, da sie sich nicht um die Lesbarkeit und Skalierbarkeit des dreistelligen Textes kümmern müssen.Ernst & Young verwendet die Abkürzung seines Firmennamens in fetten, weißen Buchstaben, wodurch das Logo minimalistisch, aber gleichzeitig stark und laut wird. Ein interessantes charakteristisches Detail ist das leuchtende gelbe Dreieck, das das Licht einer Laterne darstellt, die die Straße beleuchtet. Ein großartiges Beispiel dafür, wie einfache geometrische Symbole eine starke Botschaft vermitteln können.Der Name KPMG ist auch eine Abkürzung, aber hier steht er für die Namen seiner Gründer: Klynveld, Peat, Main, Goerdeler. Das Firmenlogo ist streng traditionell gestaltet: Blau und kühle Farbtöne dominieren, während große Schriftarten und rechteckige Formen verwendet werden. Ein solches klassisches Logo spricht perfekt für die Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.Grant Thornton LLP verwendet auch Geometrie in seinem Logo mit einem modernen Aussehen. Das runde Symbol verleiht dem Unternehmen eine kreative Atmosphäre. Der Kreis auf dem Logo mag einfach erscheinen, aber seine verdrehte Linie erzeugt eine optische Täuschung, die dem Effekt des Penrose-Dreiecks ähnelt. Das Symbol ist in hellen und dunklen Violettönen gehalten, wodurch ein dreidimensionales Bild entsteht.Das Logo von BDO USA LLP ist ein Klassiker, da es Abkürzungen und dunkelblaue Buchstaben enthält, die wir häufig in Finanzunternehmen sehen. Die leuchtende rote Farbe der unterstrichenen Linien betont das Logo mit Details einer schmalen Lücke, die einen Winkel bildet. Die gleiche Lücke besteht an den Ecken der ersten beiden Buchstaben. Dies ist ein subtiler Hinweis darauf, dass die Dienstleistungen des Unternehmens scharf und präzise sind und aus jedem möglichen Blickwinkel auf seine Kunden zugeschnitten werden können.Das Entwerfen eines Logos für Ihr Unternehmen kann teuer und zeitaufwändig sein, jedoch nicht mit diesen schnellen Lösungen. Hier sind einige der leistungsstärksten Services, mit denen Sie kostenlos online Logos erstellen können.Logaster ist ein Online-Ersteller für Markenidentität , der Millionen kleiner Unternehmen mit einer schnellen, einfachen und kostengünstigen Branding-Lösung geholfen hat.Preise: Kostenloser Download eines kleinen Logos und eines Favicon-Symbols. Sie können das kostenlose Logo verwenden, um eine Vorschau des Erscheinungsbilds auf Ihrer Webseite / Ihrem Produkt / Ihrem sozialen Netzwerk anzuzeigen. Bezahlter Account ist von 9,99 bis 49,99 USD für weitere Farb- und Layoutvarianten, verschiedene Dateiformate, Vorlagen und Social Media-Kits usw. erhältlich.Vor nicht allzu langer Zeit hat Shopify ein Tool zum Online-Generieren von Logos mit Bildmaterial sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Alternativen hinzugefügt. Das Erstellen eines Logos nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, aber die verwendeten Symbole sind möglicherweise nicht eindeutig.Preise: kostenlos.Der Service bietet eine leere Leinwand und viele Formen / Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Fantasie voll zum Ausdruck bringen können. Das Ergebnis hängt hauptsächlich von Ihren Fähigkeiten ab. Wenn Sie also ein gutes Gespür für Stil und Zeit haben, können Sie möglicherweise ein großartiges Logo erstellen.Preise: Kostenloser Download des Logos in PNG; Wenn Sie SVG bevorzugen, können Sie es für 12 $ haben.Vielleicht ändert dieser Artikel nichts an Ihrer Einstellung zu Algebra und Geometrie. Aber zumindest wissen Sie jetzt, dass Sie mit etwas Kreativität und der Hilfe von Online-Logo-Erstellern auch ein herausragendes Logo für Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellen können. Nutzen Sie die Inspiration und erstellen Sie jetzt Ihr eigenes Logo!