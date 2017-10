Weihnachtsbaumverkauf in Berlin 2017

Bald ist wieder Weihnachten und den perfekten Tannenbaum in Berlin zu ergattern kann zueiner echten Herausforderung werden. Aber wo sind die richtigen Anlaufstellen? Wo finde ich den besten Weihnachtsbaumverkauf in Berlin?



Werder Havel



Kunow/Schwedt

Weihnachtsbaumwald Mellensee

Werneuchen

Grüntal / Landkreis Barnim

Oberkrämer

Groß Köris



Wo finde ich ein echtes Tannen Paradies in der Bundeshauptstadt Berlin? Während man eine Informationsflut über Weihnachtsmärkte findet, muss man sich beim Baum ziemlich durchkämpfen. Gerade in so einer großen Stadt sind die guten Weihnachtsbäume schnell ausverkauft. Deshalb sollte man sich früh genug, um den Christbaum kümmern. Dabei bietet die Hauptstadt viele Orte an, an denen so manche Nadelbäume verkauft werden. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über den Weihnachtsbaumverkauf .Werderaner TannenhofLehniner Chaussee 19Tel.: 03327–43265Weihnachtsbäume W. Mundt Kunower Dorfstraße 22Tel.: 01625616441Der Weg ist im Ort Mellensee ausgeschildertWeihnachtsbäume Nietsch am TiefenseeAdolf-Reichwein-Straße 23aTel.: 033398-94948Gärtnerei G. Schubert Sydower FließMühlenbergweg 916230 Sydower FließKrämerwaldhof Köhler in OberkrämerAm Krämerwald 13Waldweihnacht HammerLandeswald-Oberförsterei HammerAn der B 179Für weitere Informationen hier klicken