Studieninfotage 2020 – Jetzt anmelden!

Trotz Corona und verschobenen Abitur-Prüfungen wollen wir allen Studieninteressierten ermöglichen, sich umfassend über die Studienangebote an unserer Hochschule zu informieren und ein bisschen Hochschulluft zu schnuppern. Da eine Studienberatung vor Ort und die Teilnahme an den Vorlesungen auf dem Campus für Gäste bis auf Weiteres nicht möglich ist, bringen wir den Campus einfach direkt zu dir nach Hause. 

Online Infotage an der DEKRA | Hochschule für Medien auf einen Blick

Welches Studium ist das richtige für mich? Was macht das Studienangebot an der DEKRA | Hochschule einzigartig? Wie finanziere ich mein Studium und welche beruflichen Perspektiven eröffnet mir ein Abschluss an der DEKRA | Hochschule für Medien? Diese und weitere Fragen werden wir bei unseren Online-Infotagen für dich beantworten.Am Vormittag kannst du live an Online-Vorlesungen teilnehmen. Am Nachmittag beraten dich unsere Professoren im Video-Chat zu den Inhalten des Studiums. Im Anschluss steht dir unsere Studienberatung und der Career-Service für Fragen zur Studienplatzbewerbung und Finanzierung, zu Fragen von Praktika und Berufseinstieg zur Verfügung.Nimm an einer Online-Vorlesung teil!Zum Beispiel: Einführung in das Drehbuchschreiben, Visuelle Effekte, Spezielles Recht (Medienrecht), Medienwissenschaften, Above the Line Kommunikation / Werbung, Social Marketing, Digitales Gestalten, Unternehmenskultur, Grundkurs Wirtschaft, Angewandte Markt- und Medienforschung u. a. m. (Bitte beachte, dass die Module an den einzelnen Tagen variieren können.)Beratung im Videochat zu den Studiengängen durch unsere Professoren aus den StudiengängenStudienberatung zu Bewerbung, Finanzierung und allgemeinen StudienfragenAlle Online-Vorlesungen und Beratungen laufen über das Tool GoToMeeting. Du benötigst dafür kein Plug-in oder bestimmte Systemvoraussetzungen. Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Du bekommst dann von uns den/die Link/s für deine Teilnahme.Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gern bei uns melden: studienberatung@dekrahochschule.de , T:+49 30 29 00 80 233 / -240 oder WhatsApp: +49 151-56 57 76 03.