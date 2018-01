Anzeige

Startup Beratung: Vertrauen Sie auf uns, wenn es um Ihre Firmengründung geht, wir zeigen Ihnen, wie Sie dank E-Commerce Ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich im Internet verkaufen können.

Wir bieten Ihnen umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Start Up / Firmengründungen an. Potenzielle Firmengründer müssen sich mit vielen verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzten. Dazu gehört zum Beispiel die Wahl der Rechtsform. Als Treuhänder zeigen wir Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gesellschaftsformen auf. Die wirtschaftliche Doppelbesteuerung ist einer der Nachteile von juristischen Personen, also z.B. einer Aktiengesellschaft (AG) oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Diese Art von Doppelbesteuerung wird zwar durch div. Abzüge oder Tarifmaßnahmen gemildert, jedoch nicht verhindert. So wird der versteuerte Gewinn von juristischen Personen bei der Ausschüttung (z.B. Dividendenzahlung an den Aktionär) ein zweites Mal besteuert (zum reduzierten Steuersatz). Trotzdem können die steuerlichen Vorteile bei juristischen Personen überwiegen. Im Rahmen unserer Startup Beratung erläutern wir Ihnen die konkreten Vor- und Nachteile.

Die Wahl des richtigen Firmennamens sowie Brands ist essentiell wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Wir helfen und unterstützen unsere Startup Kunden bei diesem Prozess. Zusammen mit unseren Partnern bieten wir diesbezüglich vollumfängliche Lösungen an.



Die Erstellung eines Businessplans sowie die Frage der Kapitalbeschaffung sind weitere wichtige Punkte im Zusammenhang mit einer Firmengründung. Diese beiden Themen sind eng miteinander verknüpft. Ein potenzieller Geldgeber verlangt in der Regel umfangreiche Dokumentationen und Analysen seitens der Firmengründer. Die Erstellung eines professionellen Businessplans ist ein Kernelement in diesem Zusammenhang. Als Treuhänder unterstützen wir Start Up Unternehmungen bei der Erstellung des Businessplans. Dieser beinhaltet Angaben zur Geschäftsidee, Vision, Strategie, Management, Produkten, wie auch zum Markt, Finanzplan, Chancen und Gefahren. Bezüglich Unternehmen sind z.B. die Rechtsform und Kapitalstruktur, Eigentümer, strategische und operative Partner sowie Berater zu nennen.

Management und Mitarbeitende: Der Businessplan enthält Anhaben zum Organigramm, Verantwortlichkeiten, Ausbildung und Managementerfahrung der Schlüsselpersonen sowie zu Personalplanung und –Förderung. Betreffend Produkte und Dienstleistungen muss eine detaillierte Beschreibung der Produkte und deren Kundennutzen sowie der Stand im Lebenszyklus ,Weiterentwicklungen und Innovation erfolgen. Weiter sind die Absatzmärkte mit deren Potenzial und Wachstum, die Kundenstruktur, geplante Verkaufszahlen, Mitbewerberinnen und Mitbewerber zu definieren und eine Konkurrenz- und Marktanalyse vorzunehmen. Es ist auch zu entscheiden, ob E-Commerce, also der Vertrieb über einen online-Kanal in Betracht gezogen wird.

Marketingmaßnahmen wie die Definition der Zielmärkte und Kundengruppen müssen durchgeführt werden. Weiter sind die Werbe- und Verkaufsstrategien sowie die Sortiments-, Produkt-, Service- und Preispolitik zu definieren.

Ein wichtiger Aspekt betrifft die Risikoanalyse. Die wichtigsten Unternehmensrisiken sind zu definieren, dazu gehört die Analyse des Gefahrenpotentials und der Möglichkeiten, Risiken zu vermeiden oder zu vermindern. Weitere Themen wie z.B. der Patent- und Markenschutz müssen auch noch einbezogen werden.

Bei uns sind Sie in guten Händen, wenn es um Ihre Firmengründung geht.

Als Treuhänder setzen wir uns mit diesen Themen auseinander. Im Anschluss kümmern wir uns um die Aufsetzung einer professionellen und gesetzeskonformen Buchhaltung.



Die Digitalisierung schreitet weiter voran und neue Mark- und Wettbewerbsmöglichkeiten eröffnen sich fast täglich. Diese bieten sowohl große Chancen als auch nicht unerhebliche Risiken. E-Commerce bietet den Unternehmungen viele Möglichkeiten an, sich auch ohne physische Verkaufsstellen enorm schnell weiter zu entwickeln. Wir beraten Sie hinsichtlich Chancen und Risiken von E-Commerce und helfen Ihnen bei der Firmengründung und dem Aufbau der geeigneten online-Kanäle.



Ackermann + Partner Treuhand AG

Reiherweg 2

5034 Suhr

Tel: +41 62 544 72 50

Fax: +41 62 544 72 59

Mail: info@apt-treuhand.com

Web: www.apt-treuhand.com

