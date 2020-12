So erhalten Menschen in Berlin und Brandenburg ihren Impftermin

undgegengeimpft. Zunächst wird diein beiden Ländern vor allemundangeboten. Doch wie kommen Menschen zu ihren Impfungen?Wer in Berlin lebt, impfberechtigt ist und nicht in einem Pflegeheim lebt, wird perzur Impfung eingeladen. Diese Schreiben soll laut Senat alle wichtigen Informationen zur freiwilligenenthalten.Die Gesundheitsverwaltung weist darauf hin, dass sich aktuell ausschließlich Menschen impfen lassen können, die eineerhalten haben. Diese Einladung sei beispielsweise nicht auf Verwandte übertragbar.Anders als in Berlin erfolgt die Einladung für die Terminvereinbarungen zur Impfung in Brandenburg nicht automatisch. Stattdessen soll laut dem Gesundheitsministerium ab dem 4. Januar einzur telefonischen Terminvergabe an den Start gehen. Dieses soll nach KV-Angaben ab diesem Termin über die Patientenservice-Rufnummer 116117 erreichbar sein.Am Telefon soll dann die Impfberechtigung der Anrufer abgefragt und dann schließlich Termin und Ort für die Impfung vereinbart werden.