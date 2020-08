So entsorgst Du richtig in Berlin

Etwas weiter nördlich in Richtung Prenzlauer Berg ist gerade ordentlich Alarm, denn die Renovierung ist im vollen Gange. Das Bad soll komplett saniert werden. Alles in Eigenregie versteht sich. Auf dem Einkaufzettel stand allerlei : Holz, die schönen Fliesen, Werkzeug, Sanitär-Anlagen Farbe, Putz und so weiter. Es wurde so ziemlich an alles gedacht. So wie das ein der Bauherr im Eigenheim eben macht, wenn er voll hinter einer Sache steht. Das einzige woran nicht gedacht wurde : Die alten Fliesen, der Schutt, die Tapete, das alte Klo, Waschbecken und die alte, schöne braune Badewanne. Wo soll das alles eigentlich hin?Im Südwesten Spandaus, nahe der Havel kurz vor der Grenze ist ein Garten- und Landschaftsbauer dabei den Garten eines Bauprojekts anzulegen. Dabei fallen tonnenweise Erdaushub an und riesige Mengen Grünschnitt und Baumschnitt. Wohin mit dem Zeug?Zum Glück ist Berlin, wie die meisten deutschen Städte ziemlich gut im Entsorgen. Für seine privaten Berliner, bietet die BSR Recyclinghöfe an. An diesen dürfen Privatpersonen sperrige Abfälle bis zu 3 Kubikmeter kostenlos abgeben. Hierzu zählen beispielsweise Betten, oder Schränke. Für die Keller-Entrümpelung wäre das eine einfache Lösung. Zum Glück gibt es in Berlin eine ganze Menge dieser Recycling-Höfe. Hier findest Du eine Liste der wichtigsten:Recyclinghof Ruppiner ChausseeRuppiner Chaussee 341Zufahrt über Am Dachsbau13503 Berlin (Reinickendorf)Recyclinghof Brunsbütteler DammBrunsbütteler Damm 4713581 Berlin (Spandau)Recyclinghof Hegauer WegHegauer Weg 1714163 Berlin (Steglitz-Zehlendorf)Recyclinghof OstpreußendammOstpreußendamm 1Zufahrt über Wiesenweg512207 Berlin (Steglitz-Zehlendorf)Recyclinghof GradestraßeGradestraße 7712347 Berlin (Neukölln)Recyclinghof FischerstraßeFischerstraße 1610317 Berlin (Lichtenberg)Recyclinghof NordringNordring 512681 Berlin (Marzahn-Hellersdorf)Recyclinghof AsgardstraßeAsgardstraße 3Romain-Rolland-Straße13089 Berlin (Pankow)Der Herr, der sein Bad renoviert, kann Abfälle auch selbst zum Recyclinghof bringen. Der Nachteil beim "selbst zum Recyclinghof" bringen ist der Transport. Man benötigt im besten Fall einen großen Transporter, oder einen Anhänger. Transporter gibt es bei Robben und Wientjes , oder mittlerweile auch bei diverse Car-Sharing Unternehmen, wie beispielsweise Miles in Berlin. Einfach per App gebucht und los geht es.Im Fall des Garten und Landschaftsbauers lohnt es sich beispielsweise Holz beim Holzkontor Preussen abzugeben und Gartenabfall könnte bei KE-Nord abgegeben werden.Für größere Entsorgungen, kann jedoch immer auf einen Abfallcontainer zurückgegriffen werden. Gut geeignet für Handwerker, Bauunternehmen und auch Privatpersonen. Problematik ist jedoch oft die Verfügbarkeit und Kosten. Oft können Container erst nach 5-7 Werktagen gestellt werden. Es gibt jedoch auch Firmen, die Container innerhalb von 24 Stunden stellen. Hierzu zählt unter anderem die Firma entsorgo mit seinem Berliner Containerdienst. Firmen wie diese sind auf mittelgroße bis große Entsorgungen spezialisiert. Leider kostet ein Container immer etwas, wobei die BSR für Privatpersonen kleine Mengen bestimmter Abfälle kostenlos entsorgt.Gerade, wenn es um kleinere Mengen geht, ist die BSR immer ein guter Dienstleister, vor Allem kostenlos.Die BSR nimmt beispielsweise auch kleine Mengen Sonderabfälle wie Farben und Lacke. Wer beispielsweise Kühlschränke entsorgen möchte kann dies bei dem Entsorger Bartscherer tun.Egal für welche Variante man sich entscheidet. Wichtig ist, dass die Abfälle fachgerecht entsorgt werden. Den Sperrmüll einfach auf die Straße stellen ist nicht erlaubt und zieht hohe Bußgelder nach sich.