Shine Armor Test:

Was genau ist eigentlich Shine Armor?

Wie funktioniert Shine Armor?

Ist Shine Armor wirklich so effektiv?

Vorteile

Unglaublich einfach in der Anwendung

Man braucht etwa 30 Minuten, bis es richtig schön "wirkt"



Besteht zu 100 % aus ungiftigen, vollständig biologisch abbaubaren und VOC-konformen Inhaltsstoffen



Sicher im Umgang in der Nähe von Kindern und Haustieren



Eine viel wirksamere Versiegelung und Oberflächenbehandlung als herkömmliche Alternativen, die man derzeit auf dem Markt finden kann



Sorgt für eine glatte und glänzende Optik, sodass Ihr Auto rund um die Uhr aussieht, als käme es gerade aus der Waschanlage



Weist eine super starke Zwischenschicht aus Siliciumdioxid/Quarz-Keramik auf, die unschlagbar ist



Nachteile

Die Beschichtung ist nicht hart genug, um vor größeren Steinen, Straßenschutt oder anderen großen herumfliegenden Objekten zu schützen, die Ihren Lack beschädigen können

Was Kunden über Shine Armor berichten

Abschließendes Urteil

Geben Sie Ihrem Auto noch heute mit Shine Armor den Glanz, den es sich wirklich verdient hat Einen wirksamen Schutz für den Autolack zu finden, war für mich eine echte Qual. Shine Armor hat das Ganze aber schlussendlich und für immer gelöst.Eigentlich sollte ich es besser wissen, da ich so ziemlich alles ausprobiert habe (oder zumindest fühlt es sich so an).Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, dass ich mit so ziemlich jedem dieser einzelnen Produkte total unglücklich war –Es ist bei weitem eines der beeindruckendsten Autopflegeprodukte, das ich je verwendet habe. Ich trage es nicht nur auf die Fahrzeuge auf, die ich zu Ausstellungen mitnehme, sondern ich benutze es auch bei den Autos, die ich tagtäglich fahre. Der Glanz ist äußerst beständig (dank der einzigartigen Keramikbeschichtung im Inneren und der Versiegelung, die alle noch so kleinen Risse auffüllt) und strahlt viel mehr als alles andere, was ich bisher verwendet habe.Ich weiß, ich weiß. Vermutlich haben Sie so etwas schon einmal gehört.Aber trotzdem hoffe ich, dass Sie den Rest diesestrotzdem aufmerksam durchlesen werden.Ich spreche sonst eher selten über solche Produkte. Wenn es um mein Auto und dessen Pflege geht, bin ich ziemlich wählerisch (vor allem dann, wenn ich mich an all das Geld erinnere, was ich schon in derartige Projekte hineingesteckt habe).Wenn es nicht ausgezeichnet wirkt – und damit meine ich wirklich AUSGEZEICHNET – dann kommt es einfach nicht auf mein Fahrzeug drauf. Es landet dann ganz einfach im Müll.Shine Armor ist einfach nur fantastisch. Ich habe dieses Mittel bereits allen meinen Autofreunden wärmstens weiterempfohlen und ich bin davon überzeugt, dass auch Ihnen dieses Produkt sehr gefallen wird.Aber gehen wir doch mal etwas tiefer in die Materie, in Ordnung?Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, wer mich ursprünglich auf Shine Armor gebracht hat.Es könnte jemand vom Vorstand des Autoclubs gewesen sein oder irgendwer anderes von irgendeiner Messe. Aber ich weiß, dass man mir gesagt hat, dass es ein irres Produkt einer Firma mit Sitz in Florida ist und in der Lage sein soll, einen unglaublich strahlenden Glanz zu erzeugen, der kaum noch zu toppen ist.Anfangs war ich etwas skeptisch, bis ich einige Shine Armor test durchgelesen habe und daraufhin beschloss, mir ein eigenes Bild davon zu machen, um letztendlich direkt sehen zu können, wie es tatsächlich wirkt. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wo das passiert ist – es war auf einer Autoclubmesse, die wir mitten im Sommer veranstalteten. Und mein lieber Schwan, dieser eine Ford Mustang strahlte damit, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe!Keine Schlieren, keine Kratzer und keine "matten Stellen", wie man sie bei anderen minderwertigen Pflegeprodukten sehr oft sieht. Es gab auch keine Verfärbung oder "Vergilbung", wie ich sie bei Autos gesehen habe, die ein paar Mal zu oft gewachst wurden; oder ohne dass der Lack dabei beschädigt wurde.Ein 3-in-1-Produkt, das sowohl eine Reinigung, eine Keramikbeschichtung, die unmittelbar darauf entsteht, als auch eine abschließende Versiegelung und damit einen sehr wichtigen Lackschutz erzeugt, der wirklich alles dicht verschließt. Dazu kommt noch, dass es eine wahre Freude ist, das Mittel anzuwenden und aufzutragen.Man muss nicht mehr stundenlang dasitzen und sein Auto mit Reinigungsknete behandeln, wie ich es früher immer getan habe. Man muss sich auch nicht mehr ewig mit diesen Schlieren und "Lack-Schwachstellen" herumschlagen. Dieses Produkt war für mich ein echter Wendepunkt und es ist fast unglaublich, dass es derzeit trotzdem noch so günstig angeboten wird.Im Ernst. Sollten die Leute hinter Shine Armor morgen beschließen, plötzlich den Preis zu erhöhen, würde ich es ihnen nicht verübeln (auch wenn ich mich dann etwas ärgern würde), aber dieses Zeug ist einfach verdammt gut.Ich denke, dass viele der Vorzüge von Shine Armor auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass es sich um einen dreistufigen Behandlungs-Prozess handelt.Der Waschvorgang selbst gestaltet sich sehr einfach, auch wenn etwas Arbeit anfällt, um erst den Schmutz vom Auto zu entfernen, bevor man anfängt, Shine Armor auf’s Fahrzeug zu sprühen.Ich weiß nicht, ob es zwangsläufig auch das beste Reinigungsmittel ist, das ich je benutzt habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich schon jemals von solch einem Autopflegemittel so positiv überrascht wurde!Wenn ich mir ein Pflegeprodukt hole, es zum Schäumen bringe, anschließend alles an Schmutz auf dem Lack entferne, danach in die Stadt fahre, um das Ergebnis noch zu polieren und eine Schutzschicht aufzutragen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Aber: Ich kann Ihnen versprechen, dass Shine Armor all diese Arbeit für Sie erledigt – und das auch verdammt gut! Was die keramische Schutzschicht und die Abdeckung der oberen Lackschicht angeht, so sind beide jedem anderen "Lack-Pflegeprodukt aus der Dose", das speziell für Autos entwickelt wurde, um Lichtjahre voraus.Die Tatsache, dass ich diese Ergebnisse schon nach nur 30 Minuten erhalte, ist mir natürlich sehr schnell aufgefallen.Wenn ich mit meinem Schätzchen zu einer Ausstellung fahren muss, weiß ich, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um es zu putzen und zu polieren – um letztendlich einen Glanz zu erzielen, den Shine Armor auch möglich macht. Aber jetzt übernimmt Shine Armor den größten Teil dieser schweren und auch langwierigen Arbeit für mich (und erspart mir so eine ganze Menge Zeit).Oder um es in ein paar wenigen Worten auszudrücken … es funktioniert wirklich!Die anfänglich "saubere" Komponente von Shine Armor ist so aufgebaut, dass sie auf Ihr Fahrzeug kommt, nachdem all der Dreck und Staub und alles andere, was den Glanz auch nur im geringsten stören könnte, entfernt wurde.Die Keramikbeschichtung beginnt sich sofort auf der gereinigten Oberfläche zu verhärten, insbesondere dann, sobald Sie anfangen, das Produkt in das Blech Ihres Fahrzeugs sanft einzumassieren. Dadurch wird die Versiegelung schließlich aktiviert (und schützt die Keramik-Mittelschicht) und umschließt die glänzende und schimmernde Oberfläche, die Ihren Lack wirklich zum Leuchten bringt, mit einem dauerhaften Effekt, der mir sehr gefällt und den viele andere Shine Armor test betonen und bestätigen können.Die besten Ergebnisse erzielen Sie natürlich, wenn Sie Shine Armor drinnen (in einer Garage) und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung auftragen.Wenn Sie Shine Armor benutzen, müssen Sie sich auch nicht mehr um die Umgebungstemperatur kümmern. Selbst wenn sich die Lage etwas schwieriger gestaltet, werden Sie trotzdem genau die Ergebnisse erzielen, die Sie sich auch wünschen.Die Leute bei Shine Armor sagen, dass diese Versiegelung 20 Mal stärker ist als so ziemlich jedes andere Pflegeprodukt, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Gleich, nachdem ich es auf meinem Auto aufgetragen habe, kann ich direkt sehen, dass es wirklich so ist! Die Ergebnisse waren einfach unglaublich und ich bin nicht der Einzige, der das behauptet. Sämtliche Shine Armor test können das ebenfalls bestätigen.Schmutz, Staub und sonstiger Dreck gleitet und rutscht direkt von der Oberfläche ab, ohne irgendwelche Spuren von Abnutzung und Verschleiß zu hinterlassen. Der Regen perlt direkt ab, auch kann man keinerlei Schäden von UV-Einstrahlung feststellen und auch nach kurzem Abspritzen mit Wasser bleiben keine Wasserflecken oder Insektenreste zurück.Insgesamt sorgt Shine Armor für ein äußerst beständiges Ergebnis, lässt sich einfach auftragen und wirkt sehr zuverlässig.Ich habe ein bisschen recherchiert und nachgeforscht, bevor ich mir Shine Armor bestellt habe. Ich wollte mir erstmal ein paar Shine Armor test durchlesen, um herauszufinden, was andere Leute über dieses Produkt denken und was sie für Erfahrungen damit gemacht haben.Die überwältigende Mehrheit der Shine Armor test waren durchweg positiv und es ist unschwer zu erkennen, warum das so ist, jetzt, da ich die Chance hatte, es selbst einmal auszuprobieren.Den Leuten gefällt besonders, wie einfach sich Shine Armor anwenden lässt, wie schnell es funktioniert und wie perfekt die 3-in-1 Formel wirklich wirkt. Viele Menschen, wie auch ich, waren anfangs sehr skeptisch, da die Aussagen, die man über diese "keramische Zwischenschicht" hinsichtlich der Haltbarkeit und des Glanzes lesen konnte, einfach zu gut klangen.Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Beigabe von Quarz wirklich eine ganze Menge Glanz in den Lack bringt und gleichzeitig ein extrem hartes Ergebnis liefert. Viel besser geht es wirklich nicht.Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Auto am Ende des Tages auch richtig strahlt – ob Sie es nun auf einem Event vorführen oder einfach nur für eine Menge Aufmerksamkeit sorgen wollen – Shine Armor erledigt diesen Job sehr zuverlässig.Extrem einfach in der Anwendung, äußerst beständig und langlebig und dazu auch noch sehr preiswert – keine Frage, dieses Mittel sollte wirklich jeder haben! Hinzu kommt noch, dass diese Firma eine 100 % Geld-zurück Garantie anbietet, wodurch Sie keinerlei Risiko eingehen, wenn Sie es einfach mal testen.Ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Sobald Sie es einmal erlebt haben, wozu Shine Armor in der Lage ist, werden Sie bestimmt auch jedem davon erzählen wollen!