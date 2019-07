Schlafstörungen - Symptome, Typen und Behandlung

Die Symptome und Folgen von Schlafstörungen

Gründe für Schlaflosigkeit - Die Ursachen

Stress raubt am häufigsten den Schlaf. Die Gedanken kreisen im Kopf und Probleme und Konflikte und lassen uns nicht zur Ruhe kommen

raubt am häufigsten den Schlaf. Die Gedanken kreisen im Kopf und Probleme und Konflikte und lassen uns nicht zur Ruhe kommen Alkohol führt zu einem unruhigen Schlaf. Und damit ist nicht nur der Vollrausch gemeint, sondern auch kleine Mengen.

führt zu einem unruhigen Schlaf. Und damit ist nicht nur der Vollrausch gemeint, sondern auch kleine Mengen. Medikamente können als Nebenwirkungen Schlafstörungen hervorrufen.

Schlafstörungen hervorrufen. Hormonschwankungen in der Pubertät, in den Wechseljahren oder bedingt durch eine Krankheit.

in der Pubertät, in den Wechseljahren oder bedingt durch eine Krankheit. Körperliche Erkrankungen. Vor allem neurologische Erkrankungen wie Epilepsie, MS, Parkinson u.a. bringen Schlafstörungen mit sich.

wie Epilepsie, MS, Parkinson u.a. bringen Schlafstörungen mit sich. Schmerzen

Depressionen

Unterschiedliche Schlafstörungen

Schlafstörungen behandeln

Führen Sie Schlafrituale ein. Unser Gehirn liebt so etwas. Lesen Sie regelmäßig vor dem Schlafen oder Schauen Sie noch eine Sendung. Malen Sie oder beschäftigen Sie sich mit etwas Schönem. Wenn Sie diese eine Sache immer vor dem Schlafen machen, richtet sich Ihr Gehirn darauf ein, dass es ans Schlafen geht.

ein. Unser Gehirn liebt so etwas. Lesen Sie regelmäßig vor dem Schlafen oder Schauen Sie noch eine Sendung. Malen Sie oder beschäftigen Sie sich mit etwas Schönem. Wenn Sie diese eine Sache immer vor dem Schlafen machen, richtet sich Ihr Gehirn darauf ein, dass es ans Schlafen geht. Regelmäßige Schlafenszeiten sind essentiell wichtig, um Schlafstörungen zu behandeln.

sind essentiell wichtig, um Schlafstörungen zu behandeln. Etwas Bewegung vor dem Schlafen hilft. Machen Sie doch mal einen Spaziergang am Abend.

vor dem Schlafen hilft. Machen Sie doch mal einen Spaziergang am Abend. Ätherische Öle wie Lavendel beruhigen und helfen beim Schlafen. Diese können Sie als Tropfen einnehmen. Oder Sie legen sich ein Lavendelkissen ins Bett.

beruhigen und helfen beim Schlafen. Diese können Sie als Tropfen einnehmen. Oder Sie legen sich ein Lavendelkissen ins Bett. Lernen Sie vor dem Schlafen zu entspannen durch gezielte Enstpannungstechniken .

. Kein Alkohol zum Schlafen

zum Schlafen Essen Sie nicht zu viel vor dem Schlafengehen

vor dem Schlafengehen Rauchen Sie nicht

Reduzieren Sie Ihren Koffeinkonsum

Gehen Sie ins Bett, wenn Sie auch wirklich müde sind.

. Normalerweise ist das für unseren Körper kein Problem. Aber es gibt einige Faktoren, die unseren Schlaf empfindlich stören können. Geschieht dies über einen längeren Zeitraum, kann das schwerwiegende Folgen für unsere Gesundheit haben. In diesem Artikel erfahren Sie, welche unterschiedliche Schlafstörungen es gibt, wie sich diese äußern und was Sie dagegen tun können.Von einer Schlafstörung spricht man, wenn der Schlaf als subjektiv nicht erholsam empfunden wird. In der Regel sagt man, dass ein erwachsener Menschen etwa. Selbst wenn Sie so lange schlafen, kann es sein, dass Sie sich am Tagfühlen. Sie leiden unterund sind deutlich. Und das nicht nur im Alltag sondern auch auf der Arbeit. Langfristig wirkt sich ein Schlafmangel auf dieauf. Sie werden, häufig kommt es zu. Diese Anspannungen bringen Sie weiter ins Grübeln, was die Schlaflosigkeit wiederum befeuert. Ein Teufelskreis.Weiterhin wirkt sich Schlafmangel erheblich auf die Gesundheit aus. Nacht regeneriert sich der Körper von Infekten erholt sich von den Anstrengungen des Tages. Das Immunsystem läuft auf Hochtouren. Aber wenn dieser Schlaf gestört ist, sind Sie. Oder Erkrankungen wie eine Erkältung oder eine Grippe brauchen länger, um sich auszukurieren. Nachgewiesen ist auch, dass dauerhafter Schlafmangel mitin Zusammenhang gebracht wird.Es gibt für Schlafstörungen Ursachen, die Sie vermeiden können und solchen, die Sie kaum in der Hand haben. Hier eine kleine Übersicht:Generell spricht man vonundoder. Bei den Einschlafstörungen liegen Sie lange wach und brauchen bis zu eine Stunde, bis Sie endlich in den Schlaf finden. Und das, obwohl Sie müde sind. Bei den Durchschlafstörungen können Sie zwar gut einschlafen, werden nachts aber immer wieder wach. Und das frühzeitige Erwachen bringt entsprechend ein viel zu frühes Aufwachen mit sich. Sie fühlen sich nicht aufgeruht und gerädert, an Schlaf ist aber nicht mehr zu denken.Eine weiter Art von Schlafstörungen ist das. Betroffene leiden unter unruhigen Beinen, verspüren ein Kribbeln. Es scheint beinahe, als hätten die Beine ein Eigenleben und müssten sich immerzu bewegen. Weiterhhin gibt es die. In diesem Fall kommt es nachts zu Atemaussetzern von mehreren Sekunden. Das führt zu einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, so dass wir automatisch immer wieder für einen Augenblick wach werden. Betroffene merken dies lange nicht und wundern sich, dass sie trotz Schlaf tagsüber todmüde sind. Der letzte sehr häufige Grund ist der. Betroffene bleiben nachts lange wach oder können nicht schlafen und ruhen dafür am Tag. Der Jetlag ist dafür das bekannteste Beispiel. Aber auch Arbeitende im Schichtdienst können von dieser Verschiebung betroffen sein.Viele nutzen bei Schlafstörungen Hilfe in Form von Tabletten. Das kann eine Möglichkeit sein, sollte aber nur in Erwägung gezogen werden, wenn nichts anderes mehr hilft. Sie sollten bei Schlafstörungen Medikamente nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen. Eine Selbstbehandlung kann zu einem Teufelskreis führen. Das gilt allerdings nur für synthetische Präparate.wie zum Beispiel Johanniskraut unterstützen die Schlafqualität ohne Nebenwirkungen und ohne abhängig zu machen.Insgesamt sollten Sieund die Regeln derbeachten. Folgendes können Sie unter anderem tun, um der Schlaflosigkeit entgegen zu wirken.