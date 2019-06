Räumungsmeister mit Wertausgleich bei Räumungen und Entrümpelungen

Was viele Kunden nicht wissen ist der Wertausgleich bei Räumungen und Entrümpelungen. Denn leider werden viele Einrichtungen und Gegenstände einfach auf die Deponie transportiert und viel Geld damit einfach entsorgt. Sowohl Trödelware als auch Antiquitäten kommen nicht selten auf den Abfallplatz. Räumungsmeister hat es sich zur Aufgabe gemacht alles wiederverwertbare wieder dem Markt zurückzugeben. Damit ersparen sich die Kunden viel Geld und müssen nicht mit hohen Deponiekosten rechnen. Sowohl in Wien als auch in Niederösterreich, Graz, Linz, Burgenland sind unsere Experten unterwegs und schätzen den Wert Ihrer Einrichtungen ab.