Nasenpiercing: Die Arten

Was Du vor dem Piercing beachten solltest:

Schmerzen und Risiken

Tipps zur Heilung und Pflege:

Berühre das Piercing so wenig wie möglich und wenn, dann ausschließlich mit sauberen Händen. Säubere und desinfiziere Dein Piercing in den ersten Tagen mehrmals täglich. Schütze Dein frisches Piercing vor Schmutz. Dazu gehören auch Fussel und Flusen, Make up, Puder oder Zigarettenrauch. Achte darauf, nirgendwo anzustoßen oder dass Deine Haare daran hängenbleiben. Gehe in der ersten Zeit nicht Schwimmen oder in die Sauna. An diesen Orten herrscht eine erhöhte Infektionsgefahr. Vermeide übermäßigen Alkoholgenuss und Drogen. Dein Immunsystem ist gerade anderweitig beschäftigt. Achte darauf, dass Du keinen Druck auf das Piercing ausübst, zum Beispiel beim Schlafen.

Nasenpiercing kaufen - Der richtige Schmuck

Fake Piercings

heute längst als Körperschmuck etabliert. Ein Nasenpiercingund. Gerade das sogenannte Nostril ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen deshalb sehr beliebt.Es gibt allerdings nicht nur eine Stelle in der Nase, an welcher Du ein Nasenpiercing tragen kannst. Ein Nasenpiercing kannst Du Dirstechen lassen. Je nach Art und Ort solltest Du jedoch. Nicht jedes Nasenpiercing ist unkompliziert und heilt schnell und sauber ab.Man unterscheidetvon Nasenpiercings:Das bekannteste Nasenpiercing ist besonders bei Frauen beliebt und kanngetragen werden. Alseignen sich auchin einer Reihe. Als Schmuckstück dazu ist ein, oft mit kleinen Schmucksteinen versehen oder in ausgefallenen Formen, sehr beliebt.Beibeliebt ist das Septum Piercing. Sein Name leitet sich von "Septum Nasi", der lateinischen Bezeichnung für das Bindegewebe unterhalb der Nasenscheidewand, ab.Das Septumund gehört zu den ältesten Piercings. Nach Europa kam es in den 1990er Jahren und wird seitdem immer beliebter. Du findest für dieses Piercing auch eineDerfür das Septum ist einin gold oder silber. Die meisten Septum Ringe sind als Hufeisen, Segmentring oder Continous Ring gestaltet. Beliebt sind auch, die leicht einzusetzen sind. Sowohl Ringe als auch Clicker gibt esEs wird amgestochen, woverlaufen. Ein Bridge Piercing ist daherund sollte nur von erfahrenen Piercern gestochen werden. Als Schmuck eignet sich ein, Banane genannt.Dieses Piercing wurde nach seinem ersten Träger benannt und ist. Es verläuft. Meistens wird ein Barbell als Schmuck getragen.Das Nasallang verläuft durch. Die Stichkanäle liegen auf gleicher Höhe und erfordern ein sehr sorgfältiges Arbeiten und ein wenig Ausdauer. Alseignet sich einAlle diese Piercings solltengestochen werden. Gerade das Nostril wird häufig auch von Juwelieren angeboten, da es auch mit einer Ohrloch-Pistole geschossen werden kann. Diese Methode ist jedoch schon seit langem umstritten.Damit Deinund Du auch beihast, begibst Du Dich am besten in die Hände eines erfahrenen Piercers.Einverfügt nicht nur über die entsprechende Ausrüstung, sondern im Normalfall auch über. In einem guten Studio sind die entsprechende Hygienemaßnahmen selbstverständlich. Imsind hier nicht nur das Stechen und der erste Schmuck, sondern auch eineenthalten.Das. Daher können wir Dir nur allgemeine Informationen zu den zu erwartenden Schmerzen geben.Einkann schmerzen, weil sichbefinden. Es ist jedoch rechtzu stechen undBeimwerden drei Stichkanäle gesetzt, daher gehört dieses Piercing zu den. Daswird in einem Bereich gestochen, in dem sich. Werden diese verletzt, kann eskommen.Grundsätzlich verursacht jedes Piercing Schmerzen . Diebei einem Piercing ist grundsätzlich die. Daher gibt es einige Dinge zu beachten, um diese zu verhindern.Je nachdem, um welches Piercing es sich handelt, dauert die. Mit derkannst Du diese beschleunigen und verhindern, dass sich Dein Piercing entzündet.Sorge vor allen Dingen für eineund vermeide es, die Wunde übermäßig zu reizen.Wenn sich Deinhat, sollte sichdie Wundeund das weitere Vorgehen mit Dir besprechen. Immusst Du den, aber nicht immer ist dies der einzige Weg.Eine weitere häufige Komplikation bei Piercings ist. Die Wucherungen sind. Berate Dich auch hier mit Deinem Piercer, damit er Dir Tipps zur Abhilfe geben kann.Wenn das Stechen gut verlaufen und Dein Nasenpiercing richtig verheilt ist, kommt der große Moment: Das. Hier hast Du tatsächlich die Qual der Wahl. Ein Nasenring aus Gold oder ein Nasenpiercing aus Silber, mit Schmucksteinen oder in ausgefallenen Formen, schlicht oder aufwändig verziert - diefür Nasenpiercings istSolltest Du Dich am Ende doch nicht zu einen "echten" Piercing durchringen können, bleibt Dir noch die. Geradebieten sich hier an. Sie sehen aus wie richtige Septum Ringe, werden jedoch vorsichtig in die Nasenscheidewand geklemmt. So erhältst Du einen