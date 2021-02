Investieren für jedermann: Wieso werden Trading-Apps immer beliebter?

Das ist auch der Grund, weshalb ein Rekordhoch bei Trading Apps zu verzeichnen ist. Besonders Anbieter, wie Trade Republic oder der schon länger am Markt etablierte Dienst eToro, haben die Anleger in letzter Zeit begeistert. Weitere Informationen gibt es in der eToro Bewertung von Kryptoszene.Doch Warum erfreuen sich diese Apps solch großer Beliebtheit und ist der Einstieg überhaupt noch möglich? Hier gibt es die Antworten!Die Finanzmärkte von überall aus erreichenDer Alltag ist schon stressig genug . Da kommt es doch ganz gelegen, dass man den Börsenhandel mittlerweile vom Smartphone aus erledigen kann. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe an Trading-Apps, die entweder vom PC aus oder sogar unterwegs genutzt werden können.Für die meisten Anleger ist es sicherlich von Vorteil, eine langfristige Strategie zu verfolgen und nicht ständig neue Investments zu tätigen. Doch auch das sogenannte Daytrading oder CFD-Trades, bei denen es stark auf kurzfristige Veränderungen ankommt, erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier handelt es sich aber eher um ein “Zocken” an der Börse und weniger um eine gut diversifizierte Anlagestrategie.Kostenlose Registrierung und sofortiger Start möglichNeulinge im Bereich des Tradings gehen vermutlich davon aus, dass hohe Kosten mit dem Platzieren von Orders verbunden sind. Doch tatsächlich haben sich die modernen Anbieter von einer teuren Gebührenstruktur befreit und sind in dieser Hinsicht unschlagbar günstig.Der Download der App ist sowieso kostenlos und auch für die Depotführung fallen in der Regel keine Kosten mehr an. Nur pro Order muss man mit kleinen Abzügen rechnen. Vergleicht man dies aber mit den Kosten, die man bei seiner Hausbank hätte, kann diese kaum mit den modernen Anbietern mithalten.Bei der ersten Anmeldung müssen Trader ihre persönlichen Daten wahrheitsgemäß angeben. Jeder Online Broker muss die Identität der angemeldeten Person verifizieren. Die Verifizierung läuft häufig per Video-Chat ab. Man muss meist nur seinen Personalausweis bereithalten. Auf diese Weise entfallen Portokosten und die Verifizierung lässt sich noch am selben Tag durchführen.Trading geht einfach und ohne VorkenntnisseNach der Registrierung können auch neue Trader direkt in das Geschäft einsteigen. Die Investitionsmöglichkeiten lohnen sich, da es hier noch eine Rendite zu erwarten gibt. Natürlich ist diese an ein gewisses Risiko geknüpft. Doch Verluste sind bei einem breit gefächerten Portfolio fast ausgeschlossen.Wer noch keine Erfahrungen hat, sollte zuerst ein Demokonto zu eröffnen. Das Demokonto führt den Trader realistisch an den Handel mit Aktien, CFDs, Kryptowährungen & Co heran. Dafür steht eine gewisse Summe an Spielgeld zur Verfügung. Dieses können Trader investieren und sehen, was mit ihrem Handel geschieht. Haben sie die Features und Funktionen ihres favorisierten Online Brokers getestet, steht dem Echtgeldkonto nichts mehr im Weg.Wichtig: Manche Trader entscheiden sich viel zu schnell für eine zu große Investition und setzen alles auf eine Karte. Selbst Personen mit viel Ahnung würden niemals ihr ganzes Geld in wenige Aktien stecken. Daher heißt es: Lieber kleiner anfangen und daran wachsen.Informationen rund um erfolgreiches Trading gibt es im Internet zuhauf. Allerdings sollte man abwägen, welche Quellen seriös sind. Statt Investitionstipps blind zu folgen, sollte man sich lieber mit den allgemeinen Marktmechanismen auseinandersetzen. So versteht man das allgemeine Konzept besser und kann auf dieser Basis eigene Entscheidungen treffen.Bitcoin Hype – können Newbies noch einsteigen?Wenn man sich über Trading Gedanken macht, kommt man im Moment am Bitcoin nicht vorbei. Der Hype rund um die virtuelle Währung hat landesweit viele Menschen erfasst. Wer noch nicht auf die populäre Kryptowährung aufgesprungen ist, sollte sich näher über die derzeitigen Entwicklungen von Banken und haptischem Geld belesen.Digitale Währungen sind vermutlich unsere Zukunft und der Bitcoin hat lediglich den Anfang gemacht. Diverse Krisen und globale Veränderungen hinterlassen bei den Menschen Angst. Sie verlieren das Vertrauen in das Finanzsystem und suchen nach neuen Wegen. Diese Entwicklung führt zum Umdenken und so haben sich globale Unternehmen längst für einen Einstieg ins Bitcoin-Business entschieden.Allen voran zeigt der Zahlungsanbieter PayPal, wie viel er vom Bitcoin hält. Erst kürzlich gab er bekannt, dass Zahlungen nun auch via Bitcoin möglich sein sollen. Und auch Tesla sowie Microsoft investieren oder machen eine Bezahlung mit der Kryptowährung möglich.Natürlich bietet es sich daher auch jetzt noch für Neulinge an den Bitcoin zu traden. Man kann entweder von Kursschwankungen profitieren (z.B. über CFD-Trading) oder sich tatsächlich echte Bitcoins kaufen und halten. Für einen dieser Bitcoins muss man aber inzwischen rund 32.000€ auf den Tisch legen.Generell gilt: Bitte nicht vom Hype anstecken lassen und nur dann traden, wenn es tatsächlich Sinn macht und nicht aus eigener Emotion heraus.