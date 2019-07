Gründe, Tipps und Hinweise für die Reparatur Ihrer Waschmaschine

Wann ist eine Reparatur von Haushaltsgeräten sinnvoll?

Wieviel darf eine Waschmaschinenreparatur kosten?

Alter 5 - 7 Jahre / ca 50 % de Neupreises

Alter 8 - 10 Jahre / ca 35 % des Neupreises

Ab 10 Jahren / ca. 15 - 20 % de Neupreises

Was können Sie selbst tun, wenn Ihre Maschine nicht mehr richtig funktioniert?

Funktioniert die Stromversorgung (Sicherung, Steckdose)?

Ist der Wasserhahn aufgedreht?

Ist die Türe richtig verschlossen?

Klemmt etwas zwischen Trommel und Bottich (Socken, Unterwäsche)?

Ist der Programmschalter richtig eingestellt?

Überprüfen Sie die Fremdkörperfalle

Die Waschmaschine ist undicht - Gründe und mögliche Folgeschäden:

Kurzschluss am Motor

Kurzschluss an der Pumpe

Lagerschaden durch Feuchtigkeit (Korrosion)

Schäden an der Platine durch Feuchtigkeit

Wasserschaden am Fußboden

Wasserschaden beim darunter befindlichen Nachbarn

Unwuchten beim Schleudern (zu volle Beladung)

Wasserzulauf defekt

Zulaufschläuche oder Verbindungsschläuche sind abgerutscht oder defekt

Lagerdefekte

Gummimanschette zwischen Türe und Bottich verrutscht

verstopfte Düsen und Zuläufe durch abgelagerte Waschmittel

Kann ich meine Waschmaschine auch selbst reparieren?

Prüfen Sie sämtliche Zulauf- und Verbindungsschläuche, ob sie verrutscht, abgeknickt oder verstopft sind

Leeren Sie das Flusensieb (Fremdkörperfalle)

Überprüfen Sie die Gummimanschette zwischen Bottich und Türe

Überprüfen Sie, ob in der Waschmaschine zu viel Wäsche ist, die eine Unwucht verursacht

Undichtigkeiten am Einlaufventil, am Zulaufschlauch oder am Trommelbottich fallen meistens erst gegen Ende des Waschprogramms auf

Wird die Maschine im Schleudergang sehr laut und erzeugt reibende oder klackernde Geräusche, handelt es sich vermutlich um einen Lagerschaden

Falls die Waschmaschine gar nicht erst startet, kann der Fehler an der Steckdose, am Geräteanschluss, am Hauptschalter oder am Timermotor liegen. Ziehen Sie bei Problemen mit der Elektronik sicherheitshalber einen Fachmann zu Rate!

Reinigung und Pflege der Maschine

Achten Sie auf die richtige Dosierung von Waschmitteln, damit keine zusätzlichen Ablagerungen entstehen.

Reinigen Sie regelmäßig das Äussere der Maschine, entleeren Sie das Flusensieb und verwenden Sie zwei bis dreimal pro Jahr einen speziellen Maschinenreiniger.

Hin und wieder sollte ein Kochwaschgang ohne Textilien durchgeführt werden, um Bakterien im Inneren der Maschine abzutöten.

Lassen Sie nach der Wäsche die Türe und Waschmittel-Schublade zum Trocknen einen Spalt offen.

. Viele Menschen kaufen lieber gleich eine neue Maschine, anstatt den Kundendienst zu rufen.stehen in dem Ruf,zu sein.verbrauchen, und sind dadurch angeblich besser für die Umwelt. Aber stimmt dieser Gedankengang wirklich?enthalten, was bei der. Wissenschaftliche Tests haben bewiesen, dass es Jahrzehnte dauert, bis die höhere Effizienz die bei der Herstellung entstehende Belastung aufwiegt. Eine Reparatur lohnt sich daher vor allem ausMaschinen, die, sind oft. Die Elektronik ist meist nicht so fehlerhaft wie bei neueren Modellen. Zumindest eine Anfrage beim Service kann sich daher lohnen.Generell ist die- Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank, Herd -immer wertvoll. Viele Hersteller fordern durch geschickteKunden zumauf, in dem sie unglaubliche Neuerungen und Verbesserungen der jeweiligen Geräte versprechen. Diesdiefür Geräte, deren Austausch noch gar nicht notwenig wäre. Außerdem handelt es sich oft nur um minimale Neuerungen. Jeder Kunde sollte sich zusätzlich fragen, wieviele der erweiterten Funktionen tatsächlich gebraucht und genutzt werden. Nicht für jeden Verbraucher ist eine Maschine nötig, die zehn Waschprogramme besitzt.Handelt es sich nur um einen, ist die Reparatur oder ein Ersatzteil wesentlichals ein Neukauf.werden nach demberechnet. Je neuer das Gerät ist, umso höher sind die Reparaturkosten.Als Anhaltspunkt kann Ihnen folgende Tabelle dienen:Statistisch betrachtet hält eine Waschmaschine etwa 15 Jahre und benötigt in dieser Zeit zwei Reparaturen. Die häufigsten Defekte finden sich an Heizstäben, Pumpen und Platinen. Auch Lagerschäden kommen immer wieder vor.Gehen Sie zunächst selbst auf Fehlersuche. Oft ist diefür das Problem nur eine. Überprüfen Sie folgende mögliche Fehlerquellen:Eine undichte Waschmaschine gehört zu den. In diesem Fall sollten Sie schnell handeln und sich um einekümmern, umzu vermeiden.Dazu gehören:Gründe für austretendes Wasser könnten sein:können Sie in der Regel. Stehendes Wasser in der Trommel oder austretendes Wasser gehören dazu, da die Ursache meist auf Verschleißteile zurückzuführen ist. Dielassen sichbestellen, und Do-it-yourself-Videos helfen Ihnen bei der Behebung.Wenn Sie feststellen, dass Ihre Waschmaschine leckt, ziehen Sie sofort den Netzstecker! Danach können Sie die Ursache eingrenzen und identifizieren:Wenn Sie sich die Reparatur einer Waschmaschine nicht selbst zutrauen, hilft der Anruf bei einem. Eine Waschmaschinenreparatur oder anderen Großstädten ist meistens kein Problem. Meistens stellt derdes jeweiligeneine spezielle Hotline zur Verfügung. Die Mitarbeiter im Service werden sich nach dem Problem erkundigen und können Ihnen bereits am Telefon erste Auskünfte und Tipps erteilen. Sollte die Garantie bereits abgelaufen sein, können Sie auch einen örtlichen Reparaturdienst kontaktieren.Für eine lange Lebensdauer der Waschmaschine ist die