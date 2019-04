Granitspülen: perfekt für moderne Küchen

Granitspülen liegen neustens total im Trend. Das Zusammenspiel aus Widerstandskraft, minimalistischen Design, edlen Farben, Pflegeleichtigkeit und angenehmer Haptik fasziniert Küchenfans und Bauherren.Die robuste Qualität, elegante Optik und Auswahl an Größen und Ausführungen sind starke Argumente. Zudem punkten die Granitspülen mit ihrer Natürlichkeit. Eine einfach und praktisch ausgestattete Küche spiegelt den Charakter und die Individualität des Besitzers wider.Einige Argumente für Granitspülen:• Hochwertiges Material - ist widerstandsfähig und schlagfest.• Langlebigkeit - Das Material ist wertbeständig und garantiert lange Freude an dem Spülbecken.• Resistent gegen Farbflecke – Granitspülen sind unempfindlich gegen Flecken durch Lebensmittel: Ein Vorteil der homogenen, geschlossenen Oberfläche, in die nichts eindringt!• Pflegeleicht - Granitspülen sind besonders leicht zu reinigen und hinterlassen stets einen sauberen Eindruck.• Sehr hygienisch - Bakterien können nicht in die Oberfläche eindringen oder sich in Poren „verstecken“. So ist die Spüle aus Granit zudem geruchsneutral.• Resistent gegen Sonneneinstrahlung – bleicht nicht aus.• Vielseitig einsetzbar. Granitspülen gibt es in verschiedenen Farben und Größen, für aufliegende Montage oder Unterbau. Als Doppel- oder Einzelspüle, mit oder ohne Abtropffläche. Granitspülen – mehr Optionen für moderne KüchenMinimalistisch, natürlich, angenehm und praktisch: Granitspülen haben edle Farben und sind dank hochwertiger Materialien widerstandfähig gegen Kratzer, Risse und hohe Temperaturen. Damit das Herzstück der Küche auf weitere Elemente Ton in Ton abgestimmt ist, gibt es auch neue Armaturen im passenden Design und Farbe.Die natürlichen Farben passen harmonisch in jedes moderne Küchenambiente. Mit den vielfältigen Konfigurationen haben Sie die individuelle Lösung für die Küche Ihres Kunden an der Hand. In der Traumküche sollte vor allem langlebige Qualität, hochwertiges Design, Beständigkeit und edle Farben miteinander verbunden werden.Da beim Kochen in der Küche die meiste Zeit an der Spüle verbracht wird, sollte diese vielseitige Vorbereitungs- und Spülzone, welche es in so vielen Farben, Formen und Abmessungen gibt, auch nach dem eigenen individuellen Geschmack ausgewählt werden.Was darüber hinaus für eine Granitspülen sprichtAls ein Herzstück der Küche, an dem rund zwei Drittel aller vorbereitenden Küchenarbeiten anfallen, kommt diesen attraktiven und zugleich hochpraktischen Spülzentren eine besondere Rolle zu. Deswegen sollte man eine Küchenspüle auswählen, die hinsichtlich Farbe, Design und Materialeigenschaften gleichermaßen viel Freude und Spaß, Inspiration und Komfort in den Alltag bringt.