Die fünf wichtigsten Urlaubsziele, die Sie in diesem Jahr besuchen können

1. Jordanien

Ausflug zu den Beduinen in Wadi Rum

Baden im Toten Meer

Weltkulturerbestadt Petra

2. Ibiza

Ibiza Stadt

Hippiemärkte

Partys

3. Sri Lanka

Nationalparks

Sigiriya

Das kulturelle Dreieck

4. Schottland

Loch Ness

Edinburgh

Highlands

5. Griechenland

Kos

Santorin

Mykonos

vor, die Sie bei Ihrer Urlaubsplanung berücksichtigen sollten. Lassen Sie sich inspirieren!Das kleine Königreich zwischen Ägypten und Israel ist ein echterfür Leute, die ein bisschenim Urlaub suchen. Enge und steile Schluchten wechseln sich ab mit den endlosen Weiten der Wüste. Jordanien ist reich an Geschichte, präsentiert sich dem Besucher jedoch modern und weltoffen.Highlights:Wadi Rum ist eine prächtige Wüstenlandschaft mit roten Sanddünen, Stein- und Felsformationen. Eine Übernachtung in einem Beduinenzelt lässt Sie die Magie der Wüste erfahren.Das Tote Meer ist der außergewöhnlichste Binnensee der Welt. Er liegt unter dem Meeresspiegel, und sein hoher Salz- und Mineraliengehalt hat therapeutische Wirkung auf Körper und Geist.Die verlassene Felsstadt war in der Antike eine blühende Handelsniederlassung. Schon damals war Petra für seine Architektur und Kultur bekannt. Lassen Sie sich von den Felsengräbern, den Tempelfassaden und der Schatzkammer in ihren Bann ziehen.Den Ruf alsträgt Ibiza zwar zu Recht, aber wer die Baleareninsel nur darauf reduziert, tut ihr Unrecht. Kleine Buchten und Strände laden zum Baden ein. Das Hinterland prägen Pinienwälder mit verstreuten weißen Fincas und uralten Olivenbäumen. In Ibiza kommenauf ihre Kosten.Highlights:Eivissa, wie Ibiza-Stadt offiziell heißt, besteht aus zwei Teilen: Dalt Vila die, gehört zum. Sie ist durch begehbare Tunnel mit der Unterstadt und dem Hafen verbunden. In Dalt Vila finden Sie großartige Baudenkmäler, malerische Gassen und eine grandiose Aussicht.Auf der ganzen Insel finden an verschiedenen Wochentagen die berühmten Hippiemärkte statt. Die beiden bekanntesten sind Las Dalias und Punta Arabi. An kleinenmit exotisch gestylten Händlern werdenangeboten.Bootpartys, Strandpartys, Clubs - auf Ibiza können Sie beinahe rund um die Uhr feiern. Diein Ibiza haben. Hier legen die besten DJs auf, und die Laser- und Lightshows sind absolut sehenswert. Die wichtigsten Partyresorts finden Sie in Ibiza-Stadt, Playa d'en Bossa und San Antonio.Sri Lanka, das Traumziel im Indischen Ozean, lockt mit. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 2009 etabliert sich der Tourismus in dem kleinen Inselstaat zusehends. Für einen reinen Badeurlaub ist die exotische Insel jedoch viel zu schade.Highlights:Sri Lanka hat 14 ausgewiesene Nationalparks. Der große Yala-Nationalpark im Südosten ist besonders für seineberühmt. Zu den Tieren, die sie hier beobachen können, gehören. Die beste Zeit für die Safaris ist der frühe Morgen.Der Felsmonolith ist auch als Löwenfelsen bekannt und zählt zum Weltkulturerbe. Für den Aufstieg werden Sie mit einem fantastischen 360 Grad-Blick über das Umland belohnt. Unterwegs können Sie einen Blick auf die sagenumwobenen Wolkenmädchen werfen. Die Wandmalereien sind 1500 Jahre alt und bis heute wird gerätselt, wen die barbusigen Frauen darstellen sollen.Zwischen den drei Städten Anuradhapura, Polunnaruwa und Kandy finden sich die größten Kulturschätze des Landes. Die Stadt Danbulla dient als Ausgangspunkt und ist für seine Felsenhöhlen berühmt. In fünf verschiedenen Höhlen befinden sich über 100 Buddhastatuen. Im Tempel des Heiligen Zahns in Kandy soll ein Zahn Buddhas liegen.Das Nachbarland Großbritanniens bietet mit seineralle Zutaten für einen billig urlaub . Vor allemkommen hier auf ihre Kosten.Highlights:Ein Schottland-Besuch wäre nicht komplett ohne eine Besichtigung von Loch Ness mit dem wohl. Das Besucherzentrum erzählt in einer aufwändigenHintergründe und Geschichte des Sees und seines bekannten Bewohners. Am Ufer des Sees können Sie dieUrquhart Castle besichtigen.Gewundene Gässchen und versteckte Durchgänge prägen das Bild der mittelalterichen Old Town. In der georgianischen New Town aus dem 18. Jahrhundert tauchen Sie in eine völlig andere Epoche ein. Schon von weitem zu sehen:Hügel, weite Wiesen, Moore und Lochs prägen das nordwestliche Gebiet Schottlands. Hier wird der größte Teil des schottischen Whiskeys gebrannt.Griechenland gehört zu den beliebtesten Reisezielen der deutschen Urlauber. Weiße Häuser vor tiefblauem Meer, reiche Kultur und griechische Gastfreundschaft laden zu einem Besuch ein. Besonders schön:auf denHighlights:Die Geburtsinsel des Hippokrates lockt mit Stränden und Kultur.Steilküsten mit traumhaften Aussichten, wunderschöne Sonnenuntergänge und weiße Häuser, die an Felswänden kleben. Santorin ist DIE Insel für Paare und Romantiker.Auf der wohl bekanntesten Insel Griechenlands urlaubt nicht nur der internationale Jet Set, sondern auch Luxustouristen, Partyreisende und vor allem junge Leute.