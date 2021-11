Berliner Impfbusse

Es sind mehrere Impfbusse an verschiedenen Standorten stationiert und in der Regel ca. 6 Stunden am Tag geöffnet.Dienstgebäude HohenzollerndammHohenzollerndamm 174-177 | Fehrbelliner Platz , 10713 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrLinden-Center Berlin LichtenbergPrerower Platz 1, 13051 Berlin10:00 Uhr bis 16:45 UhrStadtmisssionAm Containerbahnhof 1(Einfahrt über Seitenstraße hinter dem Ringcenter), 10367 Berlin18:00 Uhr bis 21:15 UhrTU BerlinStraße des 17. Juni 135, 10623 Berlin10:00 Uhr bis 15:45 UhrKlubhaus SpandauWesterwaldstraße 13, 13589 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrBehörden-Parkplatz WilhelmstraßeWilhelmstraße (gegenüber dem BMF), 10117 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrRathaus CharlottenburgOtto-Suhr-Allee 96, 10585 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrLinden-Center Berlin LichtenbergPrerower Platz 1, 13051 Berlin10:00 Uhr bis 16:45 UhrGroßmarkt BerlinBeusselstr. 44 N-Q, Gebäude 1 (vor Halle 30A), 10553 Berlin07:30 Uhr bis 13:15 UhrEv. Kirchengemeinde Martin Luther (Berliner Tafel)Fuldastr. 50, 12045 Berlin13:00 Uhr bis 18:45 UhrTU BerlinStraße des 17. Juni 135, 10623 Berlin10:00 Uhr bis 15:45 UhrMUF LeonorenstraßeLeonorenstraße 33b, 12247 Berlin13:00 Uhr bis 18:45 UhrRathaus CharlottenburgOtto-Suhr-Allee 96, 10585 Berlin09:00 Uhr bis 15:45 UhrYAAM BerlinAn der Schillingbruecke 3, 10997 Berlin13:00 Uhr bis 18:45 UhrJobcenter Berlin TempelhofWolframstr. 89-92, 12105 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrBerliner BäderBuolstraße 14, 13629 Berlin13:00 Uhr bis 18:45 UhrDienstgebäude HohenzollerndammHohenzollerndamm 174-177 | Fehrbelliner Platz, 10713 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrAllende-CenterPablo-Neruda-Straße 2-4, 12559 Berlin12:00 Uhr bis 17:45 UhrJobcenter Berlin TempelhofWolframstr. 89-92, 12105 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrKirchengemeinde Alt-WittenauAlt-Wittenau 29a, 13437 Berlin13:00 Uhr bis 18:45 UhrDong Xuan CenterHerzbergstraße 128-139, 10365 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrSportplatz vom Berliner AK 07Lehrter Straße 59, 10557 Berlin09:30 Uhr bis 14:45 UhrWochenmarkt Altstadt SpandauBreite Str. 21, 13597 Berlin09:00 Uhr bis 14:45 UhrHertha BSC – OlympiastadionOlympischer Platz 3, 14053 Berlin13:30 Uhr bis 17:45 Uhr11:00 - 17:00h: DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2-811:00 - 17:00h: DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2-8 Berlin.de Corona - Service für alle / Infos der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Stand 19.11. - Infos können breitflächig auf soz. Medien geteilt werden.Impfungen werden für Personen ab dem 12. Lebensjahr angeboten.Impfungen werden auch Personen angeboten, die sich nicht ausweisen können.Möchten Sie zusätzlich einen digitalen Impfnachweis erhalten, wird dafür Ihr Ausweisdokument benötigt.