Berlin: Vier Doppeldecker-Impfbusse ab 1. Oktober mitten im Kiez:

Vier Doppeldecker-Impfbusse ab 1. Oktober mitten im Kiez: Hilfsorganisationen bringen Impfungen zu den MenschenAb dem 1. Oktober starten die Berliner Hilfsorganisationen im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit ein neues Angebot, um die Impfkampagne in der Hauptstadt ins Rollen zu bringen. Schnell und unkompliziert können sich die Berlinerinnen und Berliner mitten in ihrem Kiez dann in einem der vier Impfbusse impfen lassen. Bis zu 20 Menschen können pro Stunde in einem Bus geimpft werden. Jede Berlinerin und jeder Berliner ab zwölf Jahren kann zur Impfung in den Bus einsteigen. Geimpft wird auch ohne Personalausweis. Wer jedoch einen digitalen Impfpass möchte, muss den Personalausweis vorzeigen.Datum Zeit Ort Adresse20.11.21 10:30-16:45 Linden-Center Berlin Lichtenberg Prerower Platz 1, 13051 Berlin20.11.21 12:00-17:45 Mellowpark An der Wuhlheide 250 (Zufahrt über 256), 12555 Berlin22.11.21 09:00-14:45 Dienstgebäude Hohenzollerndamm Hohenzollerndamm 174-177 | Fehrbelliner Platz , 10713 Berlin22.11.21 10:00-16:45 Linden-Center Berlin Lichtenberg Prerower Platz 1, 13051 Berlin22.11.21 10:00-15:45 TU Berlin Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin22.11.21 18:00-21:15 Stadtmisssion Am Containerbahnhof 1 (Einfahrt über Seitenstraße hinter dem Ringcenter), 10367 Berlin23.11.21 09:00-14:45 Klubhaus Spandau Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin23.11.21 09:00-14:45 Rathaus Charlottenburg Otto-Suhr-Allee 96, 10585 Berlin23.11.21 09:00-14:45 BehördenParkplatz Wilhelmstraße Wilhelmstraße (gegenüber dem BMF), 10117 Berlin23.11.21 10:00-16:45 Linden-Center Berlin Lichtenberg Prerower Platz 1, 13051 Berlin24.11.21 07:30-13:15 Großmarkt Berlin Beusselstr. 44 N-Q, Gebäude 1 (vor Halle 30A), 10553 Berlin24.11.21 10:00-15:45 TU Berlin Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin24.11.21 13:00-18:45 Ev. Kirchengemeinde Martin Luther (Berliner Tafel) Fuldastr. 50, 12045 Berlin24.11.21 13:00-18:45 MUF Leonorenstraße Leonorenstraße 33b, 12247 Berlin25.11.21 09:00-14:45 Rathaus Charlottenburg Otto-Suhr-Allee 96, 10585 Berlin25.11.21 09:00-14:45 Job Center Berlin Tempelhof Wolframstr. 89-92, 12105 Berlin25.11.21 13:00-18:45 Berliner Bäder Buolstraße 14, 13629 Berlin25.11.21 13:00-18:45 YAAM Berlin An der Schillingbruecke 3, 10997 Berlin26.11.21 09:00-14:45 Dienstgebäude Hohenzollerndamm Hohenzollerndamm 174-177 | Fehrbelliner Platz , 10713 Berlin26.11.21 09:00-14:45 Job Center Berlin Tempelhof Wolframstr. 89-92, 12105 Berlin26.11.21 12:00-17:45 Allende-Center Pablo-Neruda-Straße 2-4, 12559 Berlin26.11.21 13:00-18:45 Kirchengemeinde Alt-Wittenau Alt-Wittenau 29a, 13437 Berlin27.11.21 09:00-14:45 Dong Xuan Center Herzbergstraße 128-139, 10365 Berlin27.11.21 09:00-14:45 Wochenmarkt Altstadt Spandau Breite Str. 21, 13597 Berlin27.11.21 09:30-14:45 Sportplatz vom Berliner AK 07 Lehrter Straße 59, 10557 Berlin27.11.21 13:30-17:45 Hertha BSC - Olympiastadion Olympischer Platz 3, 14053 Berlin29.11.21 09:00-14:45 FU Berlin Fabeckstr. 23-25, Innenhof, 14195 Berlin, 14195 Berlin29.11.21 11:00-16:45 DRK Kliniken Berlin Köpenick Salvador-Allende-Straße 2-8, 12559 Berlin29.11.21 12:00-17:45 Ev. Dreieinigkeitskirche (Berliner Tafel) Lipschitzallee 7, 12351 Berlin30.11.21 09:00-14:45 BehördenParkplatz Wilhelmstraße Wilhelmstraße (gegenüber dem BMF), 10117 Berlin30.11.21 11:00-16:45 DRK Kliniken Berlin Köpenick Salvador-Allende-Straße 2-8, 12559 Berlin