Berlin im Corona-Lockdown: Welche Geschäfte noch geöffnet sind

im sogenannten. Bis zum 10. Januar 2021 müssen viele Geschäfte und Dienstleistungsanbieter schließen. Da bei vielen Mitbürgern offensichtlich Unsicherheit besteht, welche Geschäfte überhaupt noch offen haben, gibt es jetzt eine Übersicht vom Land Berlin auf Berlin.de, die gerne geteilt werden kann.Um die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs zu sichern, dürfenund ähnliche Einrichtungen weiterhin normal öffnen. Dies gilt auch für. Der Verkauf von Alkohol ist jedoch für alle am 31. Dezember 2020 in der Zeit von 14 Uhr bis 06 Uhr des Folgetages nicht gestattet. Zudem darf der Verkauf von non-food Produkten mit Ausnahme von Brennstoffen zum Heizen nicht ausgeweitet werden.: Die Berliner Wochenmärkte, sofern sie sich auf den Verkauf von Lebensmitteln und andere Waren des täglichen Bedarfs beschränken, dürfen ebenfalls weiterhin stattfinden.Da Drogerien, Babyfachmärkte und andere Einrichtungen für Sanitätsprodukte vorrangig Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, sind auch diese von den neuen Beschränkungen ausgenommen.Um den Informationsfluss, die eigene Weiterbildung sowie die Versorgung mit Schreibwaren fürundweiterhin zu ermöglichen, dürfen Geschäfte für Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und auch Tabakwaren geöffnet bleiben.Die Versorgung mit, Hör- und Sehhilfen sowie anderen medizinisch notwendigen Produkten wird weiterhin durch Apotheken, Optiker und ähnliche Einrichtungen gewährleistet.Die Versorgung und Betreuung von Tieren ist weiterhin gestattet. Somit dürfen auch Verkaufsstellen für Tierbedarf und Futtermittel geöffnet bleiben.Um eine mangelnde Mobilität der Bürgerinnen und Bürger auszuschließen, ist es Fahrrad- und Kfz-Werkstätten ebenfalls erlaubt, ihrer Arbeit wie gewohnt nachzugehen. Auch Handwerker dürfen mit einem entsprechenden Nachweis in Baumärkten und anderen Einrichtungen für gewerblichen Handwerkerbedarf einkaufen.: Briefe und Päckchen werden nicht nur weiterhin zugestellt, sondern können auch direkt in den Poststellen abgegeben oder abgeholt werden.: Wer daheim keine Waschmaschine besitzt, kann Waschsalons und Reinigungen auch während des Lockdowns nutzen.sowieZudem gelten in allen Verkaufseinrichtungen weiterhin strenge Abstands- und Hygieneregeln.