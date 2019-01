Begleitetes Fahren: Gibt es bald den Führerschein ab 16?

Die norddeutschen Bundesländer würden es begrüßen, wenn bereits 16-jährige hinter dem Steuer sitzen. Bereits im Januar hat sich der Landtag in Schleswig-Holstein dafür entschieden, dass das begleitete Fahren ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres erlaubt werden soll. Auch das Parlament in Brandenburg hat im vergangenen Dezember bereits mit einer großen Mehrheit für das Fahren ab 16 ausgesprochen.

Soll das begleitende Fahren ab 16 erlaubt werden?

Mit unter 18 ein Fahrzeug führen

Auf den richtigen Schutz achten

Kfz-Versicherung ohne Schufa-Prüfung



Was bedeutet eine Schufa-Auskunft

Die SPD hat sich durch den Umweltminister Olaf Lies dafür ausgesprochen, jüngeren Fahrern eine Chance zu geben . Hierbei sollte aber die Übungsphase auf zwei Jahre erweitert werden. Die Fahrpraxis ist schließlich durch nichts zu ersetzen. Die Fahranfängersicherheit hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Das begleitete Fahren ab dem 17. Lebensjahr hat sich seit 20014 als sehr positiv erwiesen. Vor vielen Monaten hat sich der niedersächsische Fahrlehrerverband für eine verlängerte Begleitphase ausgesprochen. Wer auf den deutschen Straßen ein Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße fahren möchte, der benötigt auch heute noch einen Führerschein. Hierbei kann zwischen den unterschiedlichen Klassen unterschieden werden. Häufig kommt es darauf an, welches Fahrzeug gefahren werden soll. Für einen klassischen PKW reicht in der Regel ein Führerschein der Klasse B aus. Für ein größeres Fahrzeug wir der Führerschein Klasse C oder D benötigt.In der Regel gilt, dass man volljährig sein muss, um an der Führerscheinprüfung zugelassen zu werden. Seit 2004 ist es in Deutschland zusätzlich möglich, auch unter 18 einen Führerschein zu erhalten. Zu diesen Anlass wurde das Programm Begleitetes Fahren ab 17 ins Leben gerufen. Durch dieses Programm wurde es unter 18 jährigen ermöglicht, am Steuer zu sitzen. Ab 17 ist das Fahren immer dann erlaubt, wenn eine bestimmte Begleitperson mitfährt. Diese Begleitperson muss über 18 Jahre alt sein. Um den unter 18 jährigen beim Fahren zu unterstützen, ist es weiterhin wichtig, dass der Fahrer über einen längeren Zeitraum über einen Führerschein verfügt. Natürlich darf die Person auch nicht alkoholisiert ins Fahrzeug einsteigen. Sie sollte mindestens seit 5 Jahren ohne Unterbrechung über einen Führerschein der Klasse B verfügen. Maximal drei Punkte sind in Flensburg erlaubt.Neben dem Führerschein ist auch die richtige Versicherung wichtig. Ein guter Anbieter hat einige KFZ Versicherungen im Angebot, die auch für die jüngeren Fahrer interessant sein dürften. Ein direkter Vergleich ist über Kfz Versicherung Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox möglich. In Deutschland ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht, wenn ein Fahrzeug zugelassen werden soll. Bei vielen Versicherungen ist es Gang und Gebe, dass vor dem Vertragsabschluss eine Schufa-Auskunft eingeholt wird. Aber was passiert, wenn diese Auskunft negativ ist. Ist es dann überhaupt möglich, ein Fahrzeug anzumelden? Wer sich für eine KFZ Versicherung ohne Schufa entscheidet, der sollte als einziger Fahrer des Fahrzeugs eingetragen sein. Dadurch fallen günstigere Beiträge für den Versicherungsschutz an.Für jedes Fahrzeug ist eine Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund kommt ein Versicherer nicht drum herum, auch bei einer negativen Schufa auf eine Autoversicherung zu verzichten . Diese Regelung gilt nicht, wenn vom Antragssteller eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben wurde oder bereits eine Privatinsolvenz vorliegt. In einigen Fällen kommt es vor, dass es bei einem Versicherungswechsel zu einer Ablehnung durch den Versicherer kommt. Wenn ein zusätzlicher Schutz durch eine KFZ Teil- oder Vollkasko erwünscht ist, kann es ebenfalls passieren, dass der Versicherer ablehnt. Dieser zusätzliche Schutz ist nicht vorgeschrieben und daher in vielen Fällen auch nicht unbedingt erforderlich.Eine Schufa ist die Schutzgemeinschaft für die allgemeine Kreditsicherheit. Es handelt sich hierbei um eine wichtige Wirtschaftsaufkunftei. Durch die Schufa werden von allen Bürgern die unterschiedlichsten Daten wie zum Beispiel über Girokonten, Mobilfunkverträge, Kredite oder Versicherungsverträge gesammelt. Die Schufa ermittelt durch diese Daten die Bonität des Bürgers. Umso weniger negative Einträge über einen Bürger vorhanden sind, umso besser ist die Bonität und es kommt bei neuen Abschlüssen von Krediten oder Versicherungen zu keinen Problemen. Die meisten Versicherungen fragen vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrag bei der Schufa an, was bereits über den zukünftigen Vertragspartner an Daten zur Verfügung steht.