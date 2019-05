7 Tipps und Möglichkeiten für einen günstigen Familienurlaub

Wenn man mehrere Kinder oder ein niedriges Einkommen hat kann ein Urlaub leicht zu teuer erscheinen. Trotzdem wünschen Sie und Ihre Kinder sich aber sicher Erholung, Spaß und Erlebnisse in den Ferien. Wie können Sie das finanzieren? Wir haben hier einige Tipps und Möglichkeiten zusammengestellt wie Sie beim Familienurlaub sparen und Ihren Kindern trotzdem den vollen Urlaubsgenuss bieten können.

Tipp 1: Der Urlaub zuhause

Tipp 2: Besuchen Sie Verwandte oder Bekannte

Tipp 3: Wohnungstausch

Tipp 4: Mieten Sie eine Ferienwohnung

Tipp 5: Zelten Sie oder mieten Sie einen Wohnwagen

Tipp 6: Eine Urlaubsrundfahrt mit Übernachtung in Jugendherbergen

Tipp 7: Auf den Bauernhof in Deutschland statt an den Strand im Ausland

Die billigste Lösung ist es einfach daheim zu bleiben. So vermeiden Sie alle Kosten für ein Urlaubsquartier. Natürlich kennen Sie ihre Heimatstadt oder Ihren Heimatort, aber haben Sie sie oder ihn schon einmal aus der Sicht eines Touristen gesehen? Waren Ihre Kinder schon einmal im Stadtmuseum? Fahren Sie mit dem eigenen Auto zu den Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen in der Gegend und zeigen Sie den Kindern Ihre Heimat. Die zusätzlichen Kosten für die eine oder andere Eintrittskarte oder Führung sind erschwinglich und Sie wissen auch schon wo man gut und billig essen gehen kann. Der einzige Nachteil ist, dass Sie keinen Tapetenwechsel bekommen.Wenn sie Verwandte oder Bekannte in einer anderen Stadt, vielleicht gar in einer Tourismusgegend, haben fahren Sie doch einfach zu ihnen auf Besuch. Das bietet nicht nur Ihnen und den Kindern Abwechslung ohne Kosten für ein Quartier zu verursachen. Auch den Gastgebern macht es Freude Sie zu sehen und Ihnen ihre Heimatstadt zu zeigen. Möglicherweise wird die Wohnsituation dabei etwas beengt, aber ein Gästezimmer gibt es fast immer und für Kinder ist es ein großartiges Abenteuer im Schlafsack oder auf einer Wohnzimmercouch zu schlafen. Allerdings müssen Sie vorher sicherstellen, dass Sie nicht ungelegen kommen und die Verwandten nicht selbst verreisen wollen.Kennen Sie jemanden in einer anderen Stadt, oder gar einem anderen Land, der dasselbe Problem hat wie Sie? Dann bieten Sie ihm doch einmal einen Wohnungstausch an . Das ist ein Naturalienhandel bei dem Sie für die Benutzung der Wohnung des Bekannten bezahlen, indem Sie ihn Ihre Wohnung benützen lassen. Auch hier fallen keine Quartierkosten an und Sie können trotzdem eine neue Umgebung mit ihren Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen genießen. Allerdings könnte es zum Streit kommen falls dabei in der Wohnung etwas kaputtgeht. Manchen Leuten ist es auch unangenehm Fremde in ihrer Wohnung allein zu lassen.Eine Ferienwohnung zahlt sich vor allem für große Familien aus. Der Preis bleibt derselbe auch wenn Sie zwei oder drei Personen mehr mitbringen. Wenn nicht genug Betten vorhanden sind lassen Sie die Kinder einfach im Schlafsack übernachten, oder bringen Campingbetten mit. Sie haben die Möglichkeit in der Wohnung selbst zu kochen und ersparen sich dadurch Restaurantkosten. Der Nachteil dabei ist, dass Sie wie zuhause selbst putzen und eventuell kochen müssen.Das Leben auf dem Campingplatz ist wesentlich billiger als im Hotel. Sie sind Ihr eigener Herr und können zur Not auch den Campingplatz wechseln, wenn Ihnen der Ort doch nicht gefällt. Für Kinder ist Camping ein herrliches Abenteuer und sie haben die Möglichkeit so viel Lärm zu machen wie sie wollen. Für ältere Menschen kann das Leben im Zelt oder Wohnwagen allerdings zu unbequem sein. Wenn Sie also die Großmutter oder den Großvater mit in den Urlaub nehmen, könnte die Ferienwohnung die bessere Alternative sein Wenn Ihre Kinder schon etwas älter sind und gerne mehr von der Welt sehen wollen als nur einen Urlaubsort, zahlt sich eine Rundreise aus. Sie können Fahrtkosten sparen indem Sie mit dem eigenen Auto statt mit der Bahn fahren. In Jugendherbergen kostet auch das Übernachten weniger. Hier ist allerdings das Alter und Interesse der Kinder sehr wichtig. Lange Autofahrten mit kleinen Kindern sind sehr anstrengend, da sie sich schnell langweilen und beschäftigt werden müssen. Ältere Kinder, die sich nicht für Sehenswürdigkeiten interessieren, können rebellisch werden und einem ebenfalls den Spaß verderben.Die meisten Kinder lieben Tiere und das Landleben ist ein großartiges Abenteuer für sie. Zudem kann man auf dem Land herrliche Spaziergänge und Wanderungen an der frischen Luft unternehmen. Mit dem eigenen Auto auf einen Bauernhof in Deutschland zu fahren kommt wesentlich billiger als eine Flugreise und auch das Zimmer ist billiger als im Hotel.