5 DIY-Geschirrspüler-Reparaturtipps für Hausbesitzer

Das Gerät spült nur kalt

Der Geschirrspüler pumpt nicht ab

Die Spülmaschine zieht kein Wasser

Die Spülleistung lässt nach

Eine Fehlermeldung wird angezeigt

Nicht verzweifeln, alles wird gut

Und das ist genau der Zeitpunkt, an dem die Spülmaschine kaputt ist. Das passiert oft zur unpassendsten Gelegenheit, wenn Hochbetrieb in den vier Wänden herrscht, etwa kurz vor einer großen Familienfeier. Dann stellt sich die hektische Frage: Wer repariert Spülmaschinen? Selbstverständlich gibt es vielerorts einen Spülmaschinen Service, aber da kann es passieren, dass man lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss, bis die Spülmaschine einen Techniker zu Gesicht bekommt. Und billig ist das oft auch nicht.Oft ist es aber gar nicht nötig, sofort den Spülmaschinen Kundendienst zu rufen, weil die Spülmaschine defekt ist. Oft handelt es sich nur um eine Kleinigkeit, die man als halbwegs geschickter Heimwerker leicht selbst beheben kann. Es ist tatsächlich so, dass die häufigsten Fehler, die im Betrieb auftreten, eine Spülmaschine Reparatur gar nicht nötig macht. Sie können das oft selbst erledigen, sobald Sie das Problem erkannt haben – und da kommen diese nützlichen Tipps zur Geschirrspüler Reparatur ins Spiel.Wenn Ihnen irgendwann auffällt, dass es nicht mehr dampft, sobald Sie die Spülmaschine direkt nach dem Spülvorgang öffnen, ist entweder das Thermostat oder die Heizung defekt. Moderne Geschirrsspüler verfügen über einen Durchlauferhitzer, ältere Geräte arbeiten noch mit einer Heizpirale. Die Anleitung zum Austausch aller Bauteile finden Sie oft in der Gebrauchsanleitung des Geräts.Das klingt schlimmer als es oft ist, denn nicht immer ist die Pumpe defekt. Oft sind die wasserführenden Leitungen einfach verstopft und machen der Pumpe die Arbeit unmöglich. Prüfen Sie das Ablaufsieb im Boden des Innenraums und reinigen Sie es, falls es verstopft ist. Es lässt sich ganz leicht herausnehmen. Eine andere Möglichkeit, die Arbeit der Pumpe zu sabotieren, ist ein Knick im Ablaufschlauch. Erst wenn beides als Ursache für die Störung ausscheidet, wird eine Spülmaschine Reparatur nötig.Wenn die Spülmaschine gestartet wird, öffnet sie das Ventil zum geöffneten Wasserhahn, an desn sie angeschlossen ist. Das ist ein passiver Vorgang, der keine Pumpleistung erfordert. Deshalb handelt es sich hier oft um eine Verstopfung.Sperren Sie den Wasserhahn und entfernen Sie dann Ansaugschlauch der Spülmaschine. Im oberen Teil befindet sich ein kleines Sieb, das nach langer Nutzung verstopfen kann. Reinigen Sie es und montieren den Schlauch wieder. Wenn das Problem nicht behoben ist, kann auch der Wasserhahn selbst defekt sein. Dann ist keine Reparatur vom Geschirrspüler nötig. dann ist das ein Fall für den Klempner, der den defekten Hahn auswechseln muss.Wenn das Geschirr schmutzig aus der Maschine kommt, kann es daran liegen, dass das Gerät ungünstig beladen wurde und das Spülgut sich gegenseitig oder den Sprüharm selbst behindert. Auch verstopfet Siebe und Sprüharme mindern die Spülleistung. Ein grauer Schimmer, vor allem auf Glas, weist auf Kalkrückstände hin. Die werden normalerweise in einem Prozess des Ionenaustausches entfernt, der Salz benötigt. Füllen Sie das Regeneriersalz gegebenenfalls nach.Meist fordert das Gerät mit einer Fehlermeldung Klarspüler oder Regeneriersalz an. Moderne Geräte wissen noch anderes Leid zu klagen. Darüber könne Sie sich in der Bedienaunganleitung des Geräts informieren. Manchmal genügt es auch, den Spüler aus und wieder anzuschalten. Er ist auch nur ein Computer, der sich einmal irren kann. Wenn das Problem damit nicht abgestellt werden kann, hilft leider doch nur, sich an den Kundendienst der Spülmaschine zu wenden.Sie sehen, wenn Sie sich nun fragen: Wer repariert Geschirrspüler? Können Sie diese Frage ziemlich oft mit: Ich selbst! beantworten. Selbst Hand anzulegen hat den Vorteil, dass man viel Zeit und Geld sparen kann, das dann an anderer Stelle zur Verfügung steht und anderweitig genutzt werden kann – wahrscheinlich für eine erfreulichere Verwendung als eine kaputte Spülmaschine.Aber wenn Sie um eine Reparatur des Geschirrspüler nicht herumkommen, dann können Sie wenigstens sicher sein, dass das Gerät von sachkundigen Kräften professionell repariert wurde zumindest, wenn Sie es in die Hände der Geschirrspüler Reparatur Berlin geben – oder die Hände deren Kollegen an anderen Wirkungsorten. Das ist auch nicht unbedingt ein Nachteil, so eine professionelle Reparatur des Geschirspüler, die oft noch eine Gewährleistung beinhaltet.: Wenn die Spülmaschine streikt, kann man den Fehler oft selbst und ohne großen Aufwand beheben. Für alle anderen Fälle gibt es sachkundige Hilfe, wie die Spülmaschinen Reparatur Berlin, die Sie natürlich auch in anderen Orten finden können.