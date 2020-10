Neue Corona-Beschlüsse für Berlin und Brandenburg - wer blickt noch durch?

Hier die aktuelle Mitteilung vomzu den Berliner Maßnahmen:"Der Senat hat heute (20.10.) weitere Maßnahmen zur Eindämmung derin Berlin beschlossen:Künftig gibt es in Berlin eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf allen Floh- und Wochenmärkten sowie in Warteschlangen. Zudem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf zunächst zehn Einkaufsstraßen. Alle sind angehalten, an Orten, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern aufgrund räumlicher Enge nicht immer möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich künftig im Freien maximal 25 Personen aufhalten. Drinnen dürfen sich bei privaten Zusammenkünften nur noch bis zu zwei Haushalte oder ein Haushalt plus fünf weitere Personen treffen."----------------------Berlin mit Sperrstunde - geht ja eigentlich gar nicht. 11 Gastronomen hatten dagegen geklagt und dürfen auch nach 23 Uhr öffnen, Alkohol darf aber dann grundsätzlich nicht mehr ausgeschenkt werden. Das bedeutet: austrinken ja - bestellen nein.Alle anderen aber müssen weiter schließen, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft auf Nachfrage bestätigt.Einige mir bekanntesind:Das "Klo" in Charlottenburg"Marietta" am Prenzlauer Berg"Asever Bar" am Alex"Sage Beach" in Kreuzberg"Bar am Ufer" in Neukölln"BettyF" Cocktailbar, Mulackstr, Scheunenviertel