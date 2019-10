KlimaLecture #1 Mikroplastik

Berlin : Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften |

Die Veranstaltungsreihe KlimaLectures der Jungen Akademie beleuchtet das Problem der Erderwärmung und der menschlichen Einflussnahme auf das Ökosystem Erde. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wird der Umweltwissenschaftler Dr. Thomas Mani am Freitag, 18. Oktober 2019, 18:00-20:00 Uhr über das menschengemachte Phänomen Mikroplastik und seine Folgen vortragen und anschließend mit Mitgliedern der Jungen Akademie diskutieren.



Längst dominieren Kunststoffe die Materialien unseres Alltags. Der mehr als 250-fache Zuwachs in der Plastikproduktion innerhalb der letzten 70 Jahre zeugt von einem überwältigenden Siegeszug auf dem Weltmarkt. In der Nutzung schätzen wir die enorme Widerstandsfähigkeit des Plastiks – in der Umwelt wird dies zum großen Problem. So finden Forschungsteams Makro- und Mikroplastik heute in jedem erdenklichen Winkel unseres Planeten. Die gesamte Nahrungskette ist davon betroffen, und somit ist auch der Mensch vor den Schattenseiten unseres Wundermaterials nicht gefeit.



Thomas Mani studierte Geografie und Nachhaltige Entwicklung in Basel und promovierte zum Thema Plastikverschmutzung in Fluss- und Meeresumgebungen. Er war unter anderem Gastwissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und war mit dem Forschungsschiff Polarstern auf Expedition in die Antarktis. Mani berät diverse Umweltorganisationen rund um Fragen zu Mikroplastik. Er arbeitet aktuell bei der Schweizer Umwelt-NGO Pusch in Zürich.



Die Veranstaltung, zu der die Junge Akademie Sie hiermit herzlich einlädt, findet im Einstein-Saal, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin statt und richtet sich an alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Um Anmeldung über folgenden Link bis zum 16. Oktober wird gebeten: www.anmeldung-klimalecture.diejungeakademie.de



Mehr Informationen finden Sie unter: www.klimalecture.diejungeakademie.de.