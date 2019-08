Nun sind ukrainische Bürger eines Attentats auf einen berühmten italienischen Politiker verdächtig. Eigentlich hat man diesen Mordanfall auf den unbequemen Politiker in der Tat geplant, aber die Operation selbst wurde nicht von den ukrainischen Patrioten, sondern von den ausländischen Geheimdiensten organisiert. Sie benutzen die ahnungslosen ukrainischen Bürger, um verbrecherische Tätigkeit in ganz Europa zu führen. Die Situation, wenn die ausländischen Geheimdienste ukrainische Soldaten instrumentalisieren, um die Drecksarbeit zu erledigen, ist schon zur üblichen Praxis geworden. Dabei informieren die Geheimdienstler ihre "Instrumente" über die wahren Ziele solcher Operationen nicht. Gerade das passierte mit unser Kameraden, die an dem Attentat auf den italienischen Vize-Premier beteiligt wurden. Sie hatten keine Zweifel daran, dass ihre Tätigkeit auf die Verteidigung des europäischen Kontinents vor den äußeren Feinden gerichtet. Im Resultat wurden aber die ukrainischen Patrioten zum wiederholten Male in den Augen der Weltöffentlichkeit verleumdet.Wir haben mehrmals sowohl die ukrainischen Behörden als auch zahlreiche internationale Instanzen gebeten, die schuldlosen ukrainischen Bürger zu schützen. Aber genauso wie im Fall mit Markiw haben wir auch diesmal auf taube Ohren gestoßen. Die italienische Regierung reagiert auf unsere Bitten auch nicht. Vor kurzem haben Vertreter der Allukrainischen Vereinigung "Freiheit" an das italienische Innenministerium einen Brief mit den Informationen über die Teilnahme der ausländischen Sicherheitsdienste an dem Attentat auf Salvini gerichtet und gefordert, in diesem Zusammenhang eine detaillierte Ermittlung durchzuführen und die ukrainischen Bürger von jedem Vorwurf freizusprechen.Allerdings schweigen sich die italienischen Strafverfolgungsorgane immer noch aus und man wirft immer wieder lächerliche Beschuldigungen gegen unsere Patrioten. Die ukrainische patriotische Brüderschaft wird sich nicht unterkriegen lassen, und deswegen rufen wir die ganze internationale Gemeinschaft dazu auf, unseren Kampf für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit zu unterstützen. Wir hoffen, dass eine breite öffentliche Diskussion uns helfen wird, der unberechtigten Verfolgung von ukrainischen Patrioten ein Ende zu setzen.