Grundrente Wer bekommt die Grundrente

Alle reden von der

Grundrente, wer bekommt sie überhaupt.



Sehr viele Rentnerinnen und Rentner haben dem Jahr 2021 entgegengefiebert.kommt.Sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glauben sie bekommen eine bessere Rente.Viele Frauen die Kinder "großgezogen " haben hoffen auf sie.Wie lange wurde diskutiert bis sie beschlossen wurde.Aber wer bekommt sie wirklichZunächst einmal werden wohl sehr wenige die Voraussetzungen fürerfüllen.Es bedarf schon einer großen Kinderzahl UND / ODER einem Mindesteinkommen um die Voraussetzung fürzu erfüllen.Wie rechne ich das nötige Mindesteinkommen um Pflichtbeitragszeiten fürangerechnet zu bekommen?Warum sind mindestens 11 Kinder notwendig, wenn sonst keine Beitragszeiten fürin der Rentenversicherung erworben wurden?Derzeit werden die Rentenversicherungsträger mit Anfragen zur Grundrente überhäuft, Viele Rentenantragsteller glauben, es reiche aus 33 oder 35 Jahre Pflichtbeitrage in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt zu haben, um Anspruch auf eine Grundrente zu haben.Es gelten aber weitere Vosraussetzungen, die so nicht in großem Umfang kommuniziert wurden. Nicht nur 10,5 Mindestentgeltpunkte sind erforderlich, nein, diese Entgeltpunkte müssen mit mindestens 0,3 Entgeltpunkten pro Beitragsjahr erworben worden sein.Habe ich also 4 Kinder nach 1991 geboren und eine Ausbildung gemacht, könnte eine Mutter glauben es reicht, da in der Regel ihre Entgeltpunkte über 10,5 liegen werden.Hat sie aber in den ersten Jahren nach der Geburt nicht weitergearbeitet, wird es schwer sein an regelmäßige Pflichtbeitragszeiten mit 0.3 Entgeltpunkten pro Jahr zu kommen.Auch eine Höherbewertung der Arbeitszeiten während der 10jährigen Erziehungszeit, die zwar für die Wartezeiten von 35 Pflichtbeitragsjahren angerechnet werden, dürften die wenigsten Mütter erreichen, da oftmals Minijobs und der Verzicht auf Pflichtbeitragszahlung in der Rentenversicherung vereinbart wurde.Wer z.B. im Jahr 2019 weniger als 982 ,-- Euro monatlich oder 2020 (vorläufige Schätzung) weniger als 1013,50 Euro im Monatsschnitt verdiente wird für dieses Jahr leer ausgehen und nicht die erforderlichen 0,3 Entgeltpunkte erreichen.Für das Coronajahr 2020 , kann es allerdings sein, dass das tatsächliche Durchschnittsentgeld nach unten korrigiert wird.Für die Vergangenheit lässt sich nicht mehr viel verändern, Frauen und Mütter die noch jung sind oder noch einige Jahre berufstätig sind , sollten sich einmal intensiv mit dem Thema Grundrente aber auch Altersrente beschäftigen.Wer mehr wissen möchteEinfach mal per persönlicher Nachricht melden.Oder die Rentenversicherungsinformationsstellen anrufenLeider gibt es derzeit bei der Gesetzlichen Rentenversicherung nur Online Termine0800100048080 Knappschaft Bahn See ( Minijob)und 0800100048070 (Bund)In dem oberen Bild Beispiel verdoppelt sich die Rente z.B. weil viele Anrechnungs- und Wartezeiten sowie Ausbildungszeiten und die Kindererziehungszeiten nicht im Versicherungsverlauf erfasst waren.