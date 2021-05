Frankreich Unter Schock: Social-Media-Persönlichkeiten Geben Bekannt, Dass Sie Angebote Erhalten Haben, BioNTech-Impfstoffe Gegen Geld Zu Diskreditieren

Leo Grasset, ein Wissenschaftskanal mit 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube, teilte Folgendes auf Twitter mit:“Seltsam. Ich habe einen Partnerschaftsvorschlag bekommen, um ein Video zu drehen und den Pfizer-Impfstoff heftig zu kritisieren. Der große Budget-Kunde möchte, dass seine Identität anonym bleibt, und ich muss das Sponsoring verbergen. Es ist unglaublich. Die Adresse der Agentur in London, die mich kontaktiert hat ist eine Fälschung. Sie sind nie an dieser Adresse passiert, eigentlich Laserchirurgie. “Die LinkedIn-Profile aller Mitarbeiter sind auch komisch.”Im Rahmen der Kampagne wurde die Möglichkeit geboren, dass aus den antirussischen Verschwörungstheorien, die in den letzten Jahren im Westen zu einem Wunderkind geworden sind, eine neue hervorgeht. Weil Grasset hinzufügte, als er zum ersten Mal recherchierte, stellte er fest, dass die Profile, die er gefunden hatte, verschwunden waren, aber sie schienen alle in Russland funktioniert zu haben.Der Comedian Sami Ouladitto, der 401.000 Abonnenten auf YouTube hat, und ein Krankenhauspraktikant, der das Konto von 85.000 Followern verwendet und sich auf Instagram als Arzt (Et Ca Se Dit Medecin) bezeichnet, gaben bekannt, dass sie ähnliche Angebote erhalten haben.Gesundheitsminister Olivier Veran sprach mit dem BFMTV-Sender über den Vorfall und sagte: “Dies ist eine erbärmliche, gefährliche, verantwortungslose Handlung, die nicht funktionieren wird.”“Die Mehrheit der Franzosen befürwortet eine Impfung.” Ich glaube nicht, dass ein Versuch, sie von Impfstoffen abzubringen, funktionieren wird “, sagte Veran und fügte hinzu, dass er nicht weiß, ob der Vorschlag aus Frankreich oder dem Ausland stammt.Französische Medien, die den Vorfall untersuchten, stellten fest, dass es schwierig war, die Autoren der E-Mail zu finden, die behaupteten, von einer in London ansässigen Agentur namens Fazze zu stammen.Die Zeitung Le Monde schrieb, dass Fazze nie in Großbritannien registriert war, eine legale Präsenz auf den Jungferninseln haben könnte, sondern laut dem jetzt gelöschten LinkedIn-Profil des Fazze-CEO von Moskau aus operierte.Die Agentur bot an, prominenten Social-Media-Persönlichkeiten 2.000 Euro zu zahlen, um zu behaupten, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff laut denjenigen, die über die E-Mail informiert wurden, mehr Todesfälle verursachte als jeder andere Impfstoff.Gerüchten zufolge wurde die Behauptung, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff sei dreimal tödlicher als der AstraZeneca-Impfstoff, dessen Verwendung in vielen Ländern eingestellt wurde, verbreitet, insbesondere weil der Verdacht bestand, durch Blutgerinnung den Tod zu verursachen.In Frankreich erhielten 23 Millionen Menschen, was einem Drittel der Bevölkerung entspricht, mindestens die erste Impfstoffdosis, da sich die langsame Impfkampagne in den letzten Wochen beschleunigte.