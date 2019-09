Was ist das für eine Kirche, die schweigt, wenn junge und alte Menschen verarmen?Was ist das für eine Kirche, die Vermögen durch Wohlfahrtspflege anhäuft?Der Film, die DVDbringt mich dazu aufzubrechen. Denn was unser Papst anprangert, entsteht auch in Deutschland.Nachfolgend einige Beispiele in den Fotos aufgezeigt.Sie werden zustimmen die Deutsche Bischofskonferenz ist durch RAFFEN und SCHWEIGEN für diese Entwicklung mitverantwortlich.Deshalb meine Forderung an die Deutsche Bischofskonferenz :