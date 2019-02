Die Putins Gaspipeline Nord Stream-2 ist die russische Falle. Deutschland ist darin geraten.

Die Gaspipeline geht von Wyborg im Westen Russlands durch die Ostsee bis zu Greifswald im Nordosten Deutschlands. Die Arbeit an diesem Projekt hat im vorigen Jahr angefangen, und sie kann in diesem Jahr zu Ende sein. Wirtschaftlich ist es unnütz. Es gibt keinen Mangel an der Kapazität der existierenden russischen Netze, die von Osten nach Westen hauptsächlich durch die Ukraine und Polen oder durch die existierende Gasleitung Nord Stream-1 unmittelbar nach Deutschland gehen. Es wird erwartet, dass die europäische Nachfrage nach dem Importgas das Niveau nicht erreichen wird, das die neue Gasleitung in der allernächsten Zeit gefordert hätte. Die Ursachen dazu sind die Energieeffektivität, die schwache Nachfrage nach der Produktion und das Wachstum der Nutzung erneuerbarer Energien. Kein Wunder, dass größter staatseigener russischer Energieriese, Gazprom, der einzige Aktionär dieses Schemas ist. Die realen Projektziele sind politisch. Hier gibt es drei Hauptaspekte. Vor allem benachteiligt Nord Stream-2 gerade Polen und die Ukraine, zwei Länder, die Putin hasst, und in eine von denen ist er 2014 eingefallen. Zurzeit geht der Großteil des russischen mit Europa verbundenen Gases durch die Ukraine. Die Gaspipeline Nord Stream-2 wird Russland erlauben, die Lieferungen an die Ukraine zu reduzieren, indem sie Deutschland nicht berührt. Das wird die Ukraine von der Einbeziehung Deutschlands in den Streit um Gaslieferungen mit Russland anhalten und wird der ukrainischen Regierung die Transitgebühren entziehen. Ohne Nord Stream-2 gibt es die Grenze jenem, wie großen Schaden Russland kann der Ukraine zufügen, bevor es seine eigene Wirtschaft gefährden wird. So ist der Umweg der Ukraine (und Polens, für das dieselbe Gründe in geringerem Grad anwendbar sind) ein Hauptmoment (wie es mit dem früher durchgefallenen Unternehmen South Stream war). Nord Stream-2 gibt Russland die Infrastruktur in der baltischen Region auch. Das kann zur Rechtfertigung für die Verstärkung seiner Militäranwesenheit dort dienen. Solche Vorhaben Russlands beunruhigen die Länder Baltikums, Polen und die skandinavischen Länder.Anderseits wird die Gaspipeline Nord Stream-2 die Abhängigkeit Europas von den russischen Energieträgern vergrößern. Indem sie die Transitländer und die Gebühren verringert, kann sie von den Kunden weniger nehmen. Das wird für die deutschen Energiekonsumenten wenigstens in der kurzfristigen Perspektive gut sein. Aber weitere Hoffnung auf Russland widerspricht der EU-Politik, die in den letzten Jahrzehnten in der Diversifikation der Energieträgerlieferungen teilweise sicherheitshalber bestand. Einer der Aspekte von dieser Politik war die Forderung an die Gaslieferanten mehr offen und durchsichtig bezüglich ihres Aufwandes zu sein, um die ordnungsgemäße Konkurrenz zu gewährleisten und die Staatsunterstützungen zu verhindern. Insbesondere soll die Gasgewinnung von der Gasbeförderung abgetrennt sein. In dieser Woche wurde aufgeklärt, dass es ein Versuch war, diese Regel zu den Gasleitungen, die aus dem Ausland stammen, solchen wie Nord Stream, zu verwenden. Die deutschen Regler werden für die Realisierung der EU-Marktregeln auf dem Energiegebiet haften. Die Europäische Kommission wird einige Kontrolle vorbehalten - besser als nichts, aber nichtsdestoweniger die Abweichung. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin Deutschlands, schätzt die billige Energie grösser als die europäische Sicherheit, es scheint. Es ist unbesonnen. Wir erinnern sich daran, dass Russland in den Jahren 2006 und 2009, wenn es den Gasstrom durch die Ukraine reduziert hat, war fertig, das Gas als politische Waffen zu verwenden. Endlich hat die Nord Stream-Pipeline die westlichen Verbündeten geteilt, indem sie Osteuropa gegen den größten Teil Westeuropas eingenommen und die Zwietracht zwischen Europa und den USA gestiftet hat.Heutzutage, wenn US-Präsident Donald Trump will, dass Deutschland das amerikanische Gas importiert, kann er die beteiligten Unternehmen mit Sanktionen doch belegen.Kurz gesagt, Nord Stream-2 kann die Ukraine, Polen und die Länder Baltikums weniger geschützt machen, die EU-Energiestrategie untergraben, Russland den großen Knüppel zur Verfügung stellen, um Westeuropa zu bedrohen.Putin soll die Erschaffung solches großen Problems nur um 11 Milliarden US-Dollar als vorteilhaftes Geschäft schätzen. Für Europa ist es die Falle. Das Rätsel ist darin: warum ist Deutschland darin geraten und zwangt die Französen, dasselbe zu machen?Nach dem Einfall in die Ukraine wurde Frau Merkel eine der stärksten Anhänger des EU-Drucks auf Russland. Es ist möglich, die Forderungen des deutschen Business, die sich nach ihrer falschen Entscheidung 2011, die Atomkraftwerke in Deutschland zu schließen, verstärkt haben, haben die Übrigen übertroffen. Oder passiert etwas dunkler möglich. Sie verlässt sich auf die Koalition, auf die Sozialdemokraten (die SPD), die überzeugten Verteidiger von beiden Projekten - Nord Stream 1 und 2. Gerhard Schröder, ehemaliger Kanzler Deutschlands, ist heute ein Mitglied des Direktoriums von Nord Stream-2 sowie Rosneft, des russischen Erdölriesen. Niemand bewies, dass etwas davon die deutsche Politik bezüglich Russland beeinflusst hat, aber viele Deutschen sind beunruhigt. Herr Putin ist froh wie üblich, solche Besorgtheit aufzuwärmen.