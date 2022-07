DIE LINKE widersetzt sich der Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO

Berlin : Deutscher Bundestag |

Die Linke im Bundestag will der Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato nicht zustimmen.

Dies kündigte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali am Dienstag an. Der Wunsch vor allem Finnlands nach Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis sei zwar verständlich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Doch sei der „dreckige Deal“ der beiden Länder mit der Türkei inakzeptabel.Offenbar ist der Linkspartei die Solidarität zur PKK wichtiger, als unser aller Sicherheit.Wird Zeit, dass die Fragmente dieser Partei endgültig aus dem Bundestag fliegen.